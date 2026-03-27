Todos queremos un compañero así: Shohei Ohtani regala relojes de lujo a los Dodgers

El vestuario de los Dodgers de Los Ángeles no sólo lucía los vivos dorados en las franelas de campeones el jueves por la noche; también albergaba un detalle personal de su máxima figura. Shohei Ohtani, en el marco del Día Inaugural de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, sorprendió a cada uno de sus compañeros con un reloj de la marca japonesa Seiko y una nota de apenas cuatro palabras que define la ambición de la organización: "Vamos por el tricampeonato".

Cada casillero del Dodger Stadium contenía, además del uniforme especial conmemorativo por los títulos consecutivos, una bolsa de regalo de Ohtani. El obsequio, valuado en aproximadamente 4,000 dólares por pieza, llega tras el anuncio de una nueva colaboración entre el pelotero y la firma relojera nipona a mediados de marzo.

Un mensaje de liderazgo y generosidad

Para el segunda base Miguel Rojas, el gesto trasciende el valor económico de la pieza. El infielder destacó que estos detalles fortalecen la cohesión de un grupo que busca hacer historia en la Liga Nacional al intentar ganar tres Series Mundiales de forma consecutiva, una hazaña no vista en el beisbol profesional en un cuarto de siglo.

Eso dice mucho de la clase de persona que es, no sólo en el campo sino también fuera de él", afirmó Rojas. "Se preocupa por la comunidad de Los Ángeles. Sé que guardaremos ese reloj para siempre y recordaremos que el mejor jugador del mundo nos regaló un reloj para el Día Inaugural de 2026".

El mánager Dave Roberts, quien también recibió el presente y aportó a la celebración con botellas de whisky para el plantel, resaltó que esta es la tercera ocasión en que Ohtani entrega un obsequio al equipo en el inicio de campaña desde su llegada a la organización.

Es una persona muy generosa y atenta. Creo que todos estamos muy agradecidos", comentó el estratega.Inicio con paso de campeón

La mística del Opening Day se trasladó de inmediato al diamante. Tras izar la bandera de campeones y lucir sus uniformes dorados, los Dodgers vencieron 8-2 a los Arizona Diamondbacks. Aunque el abridor Zac Gallen logró contener a la ofensiva local en los primeros episodios, el equipo de Los Ángeles descifró sus lanzamientos en la quinta entrada con un rally de cuatro carreras, repitiendo la dosis en el séptimo capítulo.

Las festividades continuarán este viernes por la noche, cuando se realice la entrega oficial de los anillos de la Serie Mundial de 2025.