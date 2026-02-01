El héroe de la Serie Mundial explota… no estará en el Clásico con Venezuela

Miguel Rojas, jugador de cuadro de los Los Angeles Dodgers, campeón de Serie Mundial y uno de los líderes veteranos dentro del clubhouse, no podrá representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol debido a una nueva cláusula de seguro que ha comenzado a generar tensión entre selecciones, jugadores y organizaciones de Grandes Ligas.

El problema radica en una restricción relacionada con la edad. A partir de este año, los peloteros que cumplan 37 años durante el proceso del torneo no pueden asegurar sus contratos, requisito indispensable para obtener el permiso de participación. Rojas celebrará su cumpleaños número 37 el 24 de febrero, lo que automáticamente lo dejó fuera del proceso, pese a su disponibilidad y deseo de competir.

El infielder venezolano, con 12 temporadas en Grandes Ligas, expresó su frustración durante el evento anual para aficionados de los Dodgers. Para él, la decisión representa algo más que una ausencia deportiva: es el cierre anticipado de la posibilidad de disputar un último Clásico Mundial con su país.

Es realmente difícil”, reconoció Rojas. “Solo quería estar disponible. Si algo sucedía y no formaba parte del equipo en la primera ronda, podía reemplazar a alguien, estar en los entrenamientos, ayudar desde donde fuera. Quería estar presente para mi país”.

El caso de Rojas no es aislado. La aprobación del seguro se ha convertido en uno de los temas centrales en la preparación del Clásico Mundial de Beisbol, un torneo que ha ganado prestigio internacional, pero que hoy enfrenta limitaciones administrativas que impactan directamente en la conformación de los rosters.

Venezuela ha sido una de las selecciones más afectadas. José Altuve, proyectado como segunda base titular, también quedó fuera por motivos similares, debilitando a un equipo que aspiraba a competir con su base de figuras consolidadas en Grandes Ligas.

El escenario es todavía más delicado en Puerto Rico. La selección boricua no podrá contar con Francisco Lindor, además de otros jugadores clave, lo que llevó al presidente de su federación, José Quiles, a considerar públicamente el retiro del torneo ante la imposibilidad de competir en condiciones equitativas.

Puerto Rico será sede del Grupo A, del 6 al 11 de marzo, en el Estadio Hiram Bithorn, pero podría hacerlo con un roster limitado por restricciones ajenas al terreno de juego.

Mientras el Clásico Mundial sigue creciendo en relevancia, casos como el de Miguel Rojas evidencian una contradicción de fondo: el deseo de los jugadores por representar a su país choca con un sistema de seguros que, hoy, deja fuera a veteranos que aún tienen nivel competitivo, liderazgo y vigencia.