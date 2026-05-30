Zapopan vuelve a ser sede del Guadalajara Open 2026 y del mejor tenis femenil

La cuenta regresiva para el Guadalajara Open 2026 ya comenzó y la expectativa alrededor del torneo continúa creciendo entre aficionados y especialistas del deporte. Del 13 al 19 de septiembre, el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan volverá a recibir a algunas de las mejores jugadoras del circuito profesional en una nueva edición del torneo WTA 500 que ha puesto a México en el mapa del tenis internacional.

En pocos años, el Guadalajara Open logró consolidarse como uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo en Latinoamérica. Su combinación de alto nivel competitivo, organización internacional y una sede moderna ha convertido al torneo en una experiencia que trasciende las canchas y atrae tanto a fanáticos del tenis como a visitantes nacionales e internacionales.

Un escenario internacional para el tenis femenil

El torneo se disputará nuevamente sobre superficie dura y contará con un formato que reunirá a 28 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles. La competencia forma parte oficial del calendario WTA 500, una categoría que mantiene al Guadalajara Open dentro de los torneos más importantes de la gira femenil profesional.

Además de su relevancia deportiva, el evento ha impulsado la presencia de Guadalajara y Zapopan como destinos capaces de albergar espectáculos internacionales de gran escala. La derrama turística, la ocupación hotelera y la proyección mediática generada por el torneo han fortalecido el posicionamiento de la ciudad dentro del circuito deportivo global.

La atmósfera que se vive durante la semana del Guadalajara Open también ha sido clave en su crecimiento. La cercanía del público con las jugadoras, el ambiente familiar y la pasión de los aficionados mexicanos han convertido al torneo en una parada especial para muchas tenistas del circuito.

Guadalajara Open: una experiencia que va más allá del deporte

Cada edición del Guadalajara Open ha dejado momentos memorables dentro y fuera de la cancha. Desde partidos de alto impacto hasta la consolidación de nuevas figuras del tenis internacional, el torneo ha demostrado su capacidad para generar historias que conectan con la audiencia y elevan el interés por este deporte en México.

Aunque la lista definitiva de participantes aún será anunciada en los próximos meses, la expectativa es alta debido al prestigio que el torneo ha ganado desde su creación. La edición 2026 buscará mantener el nivel competitivo y la experiencia premium que lo han convertido en uno de los eventos favoritos del calendario WTA.

Con miles de aficionados esperados en las tribunas y una cobertura internacional cada vez mayor, el Guadalajara Open 2026 promete volver a posicionar a Zapopan como el epicentro del tenis femenil en América Latina.

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