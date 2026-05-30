Cruz Azul: El gris legado de 'Billy' Álvarez marcado por 'cruzazuleadas' y despidos masivos

El fallecimiento de Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas cierra una de las páginas más contradictorias de la Liga MX. Aunque el nombre de la Cooperativa Cruz Azul pesaba fuerte, la realidad en la cancha fue muy distinta. Bajo su mandato, el Club Cruz Azul padeció más de lo que celebró, arrastrando una malaria de tragedias deportivas que eclipsaron la grandeza de la institución.

'Billy' tomó las riendas celestes en 1988 y dejó el cargo en 2020. En esos 32 años, el equipo perdió por completo el brillo que cosechó en su época dorada de los años 70.

El mito del Invierno 97 y el calvario de las finales

En el plano local, la gestión de Álvarez Cuevas apenas presume un título de liga: el mítico torneo Invierno 97. Aquella gesta en el Nou Camp ante León se definió con el agónico penal de Carlos Hermosillo frente al arquero Ángel David Comizzo.

Fuera de ese destello, la historia cementera se tiñó de sufrimiento puro. Cruz Azul se convirtió en el sinónimo del subcampeonato tras perder un número impresionante de finales con 'Billy' al frente:

Ocho finales de Liga MX perdidas.

Dos finales de la Liga de Campeones de la Concacaf de forma consecutiva.

Una final de Copa Libertadores en el 2001 ante el gigante Boca Juniors.

La malaria de 23 años sin ser campeón de liga se rompió hasta el Guard1anes 2021 contra Santos Laguna. Paradójicamente, la novena estrella llegó cuando Álvarez Cuevas ya no estaba en la presidencia y se encontraba prófugo de la justicia mexicana.

Cruz Azul sólo conquistó el Invierno 97 con Guillermo Alvarez como presidente Mexsport

El día que 'Billy' Álvarez despidió a toda la plantilla

Más allá de la sequía de títulos, la era de 'Billy' dejó episodios surrealistas en el fútbol mexicano. El más escandaloso ocurrió en el torneo Clausura 2003, cuando el directivo tomó la decisión radical de correr a todo el plantel celeste.

Tras sufrir una humillante goleada de 6-1 ante Fénix de Uruguay en Copa Libertadores, la paciencia se agotó en La Noria:

El balance en la Liga MX era desastroso: cero victorias, seis empates y tres derrotas en nueve juegos.

El técnico Mario Carrillo fue cesado de inmediato tras el ridículo internacional.

Álvarez rescindió los contratos de todos los futbolistas y les ofreció regresar solo bajo un esquema condicionado a resultados.

Once referentes del primer equipo no aceptaron las condiciones impuestas y rescindieron contrato. Entre los futbolistas que se vieron afectados destacaron Óscar 'Conejo' Pérez, Francisco Palencia, Sebastián 'Loco' Abreu, Melvin Brown y Julio César Pinheiro.

Al final, Enrique 'Ojitos' Meza tomó la dirección técnica de La Maquina para apagar el fuego. Con cinco triunfos rescató el barco y metió al equipo a la reclasificación, donde terminaron eliminados ante Chivas.

El Estadio Azteca y el Estadio Azul fueron las casa de Cruz Azul durante la etapa de Billy Alvarez Mexsport

Un legado entre títulos y controversias

Aunque Billy Álvarez fue parte de algunos éxitos deportivos de Cruz Azul, su paso por la presidencia quedó marcado por las finales perdidas, la prolongada sequía de títulos y diversas decisiones que dividieron opiniones entre aficionados y especialistas.

Su fallecimiento cierra definitivamente uno de los capítulos más polémicos en la historia reciente de La Máquina.