Enfermo y en prisión, así fue la caída de Billy Álvarez, el hombre más poderoso del Cruz Azul

Los últimos días de Guillermo Álvarez los pasó lejos de la prisión. El exdirectivo del Cruz Azul presentó complicaciones respiratorias que justificaron su traslado a un hospital en Toluca, Estado de México, hasta su fallecimiento este 30 de mayo de 2026.

Quien fuera presidente de la Cooperativa de La Cruz Azul se encontraba recluido en Altiplano, en Almoloya de Juárez, desde enero del 2025, por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

¿Por qué no llevó el proceso fuera de prisión ante su delicado estado de salud y la avanzada edad?

En reiteradas ocasiones su defensa legal solicitó el resguardo domiciliario por sus problemas de salud de índole crónicos. Pero el juez de control rechazó en noviembre de 2025 la petición por la gravedad de las acusaciones.

Cinco años prófugo

La captura de Billy Álvarez se registró el 16 de enero del año pasado, en su domicilio al sur de la Ciudad de México.

Prácticamente pasó cinco años prófugo de la justicia, luego de la orden de aprehensión en su contra desde julio del 2020, específicamente por los cargos de delincuencia organizada, operaciones de recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta; según reportes de la Cooperativa de La Cruz Azul, los movimientos rondan los 2 mil millones de pesos.

Cabe recordar que el punto de inflexión contra la administración del empresario fue la apertura de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras un rastreo de movimientos de mil 200 millones de pesos, razón por la que se congelaron sus cuentas bancarias.

Con la justicia detrás y la tensa división en la Cooperativa, Guillermo Álvarez en su calidad de prófugo renunció a su cargo el 1 de agosto del 2020 mediante un escrito.

En sus esfuerzos por limpiar su imagen, Billy Álvarez reapareció con un video, en el que brindó un mensaje para los socios de la Cooperativa.

Aunque la administración del equipo de futbol se mantuvo en lineamientos y comunicación con la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, en la Cooperativa de la Cruz Azul se formó un vacío, pero de manera interina el Ing. Víctor Velázquez sobrellevó su gestión.

Fue hasta abril de 2021 que el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia ratificó a Víctor Velázquez como presidente en la celebración de su Asamblea General Ordinaria en la que los socios