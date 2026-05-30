Pato O'Ward arrancará séptimo en GP de Detroit de IndyCar, Alex Palou en la 'pole'

Pato O’Ward intentó una táctica agresiva para luchar por la ‘pole position’ del Gran Premio de Detroit de la IndyCar, pero se conformó con el séptimo lugar de salida.

El mexicano había advertido que, en línea con lo que le ha pasado en circuitos callejeros en la temporada 2026, iba a sufrir de más con el rendimiento con el neumático suave, caracterizado por otorgar más velocidad, pero menos vida útil.

Por ello, O’Ward optó por utilizar el compuesto duro en la primera ronda de la calificaron de este sábado, en la que se benefició de un accidente que sufrió Mick Schumacher para ser el segundo más veloz, ya que casi todos sus rivales vieron interrumpidos sus intentos de vuelta lanzada.

Pero la fortuna terminó en el segundo segmento, denominado Fast 12, en el que O’Ward fue de inmediato con el neumático suave y, pese a tomar el primer lugar provisional, fue relegado al séptimo sitio, quedando menos de 50 milésimas por debajo del corte y a solo dos décimas de quién lideró el segmento.

Pato O’Ward buscará seguir en la lucha por el campeonato de IndyCar, una misión que pinta difícil porque se ubica en quinto lugar general, a 85 puntos de Alex Palou, quien se adueñó de la ‘pole position’.

Alex Palou logró su cuarta 'pole' de ;a temporada IndyCar

El español superó por dos décimas a Will Power, con lo cual arrancará en primer lugar por cuarta vez en esta temporada y por tercera de forma consecutiva. Ahora, incrementó su ventaja en el liderato a 38 unidades sobre David Malukas, quien sufrió un fuerte accidente en la primera fase de la sesión.

Scott McLaughlin, Scott Dixon, Christian Rasmussen y Kyle Kirkwood completaron los seis primeros puestos de la parrilla, seguidos por O'Ward y por Marcus Armstrong. Por su parte, el gaaganador de las 500 Millas de Indianápolis, Felix Rosenqvist, tomará la salida en el sitio 16.

¿A qué hora y dónde ver a Pato O'Ward en la carrera de IndyCar en Detroit 2026?

La octava fecha de la temporada 2026 de IndyCar comenzará este domingo a las 10:50 hrs (Tiempo del Centro de México) y se podrá ver a través del canal ESPN y del servicio de streaming Disney Plus.