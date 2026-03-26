Dodgers aplastan a Diamondbacks en el Opening Day: Los campeones inician la defensa del bicampeonato

Los Dodgers convirtieron su regreso a casa en una extensión de la fiesta. En una noche cargada de símbolos, homenajes y brillo dorado, los campeones defensores derrotaron 8-2 a los Diamondbacks en el arranque de su temporada.

El Dodger Stadium se vistió de celebración con referencias constantes al título obtenido en la pasada Serie Mundial ante los Blue Jays. Los jugadores saltaron al campo con una indumentaria especial, marcada por detalles dorados que evocaban el dominio reciente de la franquicia.

La gorra destacó por un logotipo “LA” en tono oro, visera completamente dorada y estrellas laterales como insignias de honor. La franela, por su parte, incorporó ribetes dorados alrededor de nombres y números, además del parche de campeón de la Serie Mundial 2025 en la manga derecha.

Sufren turbulencia

En lo deportivo, la noche no comenzó del todo cómoda. Arizona tomó ventaja en la cuarta entrada cuando Gerardo Perdomo conectó un cuadrangular de dos carreras que silenció momentáneamente el ambiente festivo.

La respuesta llegó con contundencia en el quinto episodio. Los Dodgers armaron un rally de cuatro carreras que cambió por completo el rumbo del juego. Un cuadrangular de Andy Pages al jardín izquierdo-central subió tres rayitas a la pizarra para poner adelante a la novena del sur de California. Minutos después, Will Smith amplió la ventaja con sencillo remolcador.

Pages realizó una jugada defensiva espectacular en el jardín central al inicio de la séptima entrada. Persiguió un elevado de Perdomo , lanzándose en plancha y aterrizando de panza para atrapar la pelot

Cumple Yamamoto

Desde la lomita, Yoshinobu Yamamoto firmó una apertura sólida. El derecho trabajó seis entradas, permitió cinco hits, incluyendo el jonrón de Perdomo, y recetó seis ponches para apuntarse la victoria.

El bullpen respaldó la labor sin sobresaltos. Cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas un imparable en el resto del encuentro, mientras la ofensiva mantenía el control.

Yoshinobu Yamamoto se llevó la victoria. Getty Images via AFP

Actuación discreta de Ohtani

Shohei Ohtani, el rostro más visible de Grandes Ligas y actual MVP de la Liga Americana tuvo una actuación de un imparable en tres hits.

Los Dodgers mantienen la inercia competitiva de un equipo que presume dos títulos consecutivos y que volvió a presentarse ante su afición con autoridad.

La ofensiva de los Dodgers volvió a explotar en la séptima entrada frente al relevista Taylor Clarke, donde sentenciaron el juego. Kyle Tucker firmó su debut con su primer hit y su primera carrera impulsada tras conectar un doble que llevó al plato a Shohei Ohtani, quien previamente había sido golpeado. Tucker más tarde anotó gracias a un sencillo de Mookie Betts, antes de que Will Smith ampliara la ventaja con un jonrón de dos carreras que colocó el definitivo 8-2.

Zab Gallen permitió cuatro carreras y cuatro hits en cuatro entradas, ponchó a dos y otorgó dos bases por bolas para cargar con el descalabro.

La noche fue dorada en todos los sentidos. En la estética, en el ambiente y, sobre todo, en el marcador.