Todos los partidos del Mundial 2026 que terminaron 0-0

Durante la Fase de Grupos del Mundial 2026, cuatro partidos terminaron sin goles, dejando a 270,538 aficionados sin celebrar un gol dentro de las 4 sedes mundialistas: España, Bélgica e Inglaterra entre las potencias involucradas.

Tras un promedio de goles inédito en la era moderna hasta este martes 23 de junio, se registró el cuarto partido en el Mundial 2026 que terminó 0-0 tras los 90 minutos disputados en el terreno de juego.

Atlanta, Kansas City, Los Ángeles y Boston son las 4 sedes que sufrieron partidos sin gol, sumando un total de 270,538 aficionados sin celebrar un gol por parte de cualquiera de los involucrados dentro del rectángulo verde.

Durante el Mundial 2026 se jugarán un total de 104 partidos. Mexsport

Hasta el momento, ninguno de los Grupos (E, G, H y L) han tenido lucido un 0-0 en más de un partido, por lo que 8 sectores se mantienen estremeciendo las redes en cada uno de los compromisos disputados.

Estos son todos los detalles de los partidos sin gol en el Mundial 2026:

1. España Vs Cabo Verde / lunes 15 de junio – Jornada 1, Grupo H / Atlanta (67,640 espectadores).

2. Ecuador Vs Curazao / sábado 20 de junio – Jornada 2, Grupo E / Kansas City (68,598 espectadores).

3. Bélgica Vs Irán / domingo 21 de junio – Jornada 2, Grupo G / Los Ángeles (70,317 espectadores).

4. Inglaterra Vs Ghana / martes 23 de junio – Jornada 2, Grupo L / Boston (63,983 espectadores).

¿Cuántos partidos se jugarán en el Mundial 2026?

Durante el Mundial 2026 se disputarán un total de 104 partidos distribuidos en seis fases, siendo la Primera Ronda en donde un total de 48 países intentarán avanzar y conseguir su boleto hacia las siguientes etapas.

Fase de Grupos: 72 partidos a disputarse.

Dieciseisavos de Final: 16 compromisos.

Octavos de Final: 8 duelos.

Cuartos de Final: 4 enfrentamientos.

Semifinal: 2 cotejos.

Final y partido por el Tercer Lugar: 2 choques.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG