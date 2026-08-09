¿Quién dirigirá a la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 y en Los Ángeles 2028? 

Tras cumplir con los objetivos de la clasificación a la Copa del Mundo sub-20 del 2027 y el cupo olímpico, el proyecto de Selección menores fue respaldado por Andrés Lillini, encargado de la dirección de selecciones menores.

Para el Mundial juvenil de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, Alex Diego será en técnico encargado del proceso. Mientras que Eduardo Arce, técnico del Tricolor Sub23 y medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que recién concluyeron, tomará las riendas del combinado azteca para el futbol varonil de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

"Así fue planificado y así serán los procesos con los entrenadores", reafirmó Lillini tras la conquista de México del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, en el Estadio Banorte.

Sobre los objetivos cumplidos, Lillini se refirió al impacto que se verá reflejado en las carreras de los juveniles.

"Alegría inmensa, proceso de dos años, la planificación salió bien, contento con todos por su carácter, ganamos algo en el templo del futbol, es inolvidable, el entrenador de mucha calidad (Alex Diego), un paso importante en la carrera de todos. Agradecer a los clubes por su día a día con los chicos, el trabajo es agradecimiento a fuerzas básicas. Las oportunidades se ganan y no se regalan, estos torneos sirven para reivindicar el nivel de los muchachos, porque te enfrentas a jugadores de otros países que están en Primera".

"Agradecer, lo que dejó la Selección mayor la inercia la pudimos atrapar nosotros, 38 mil personas en partido Sub-20 fue emocionante.

Alex Diego fue el guía de la conquista del Campeonato Sub-20 Concacaf. Christian Mendoza/ Excélsior

Andrés Lillini también destacó la mentalidad de la camada Sub-20.

"Se empezó a acumular gente de buen nivel, menores de 25 años, mucho futuro en Primera. Esta generación es el próximo paso, varios que pueden levantar la mano, que se consoliden, una vez estando en ese lugar es más fácil.

"Sí (he notado el hambre), porque de lo contrario pierdes. Por eso Curasao fue al Mundial, Haití al repechaje; no con ser técnicamente ya no alcanza a nadie en el mundo, nosotros tenemos poco tiempo y aprovechamos el poco tiempo de los clubes, nosotros transmitir la competitividad".

¿Cómo fabricar más 'Gilbertos Mora'?

En la fórmula de formación de jugadores fuera de serie, como el del mediocampista Gilberto Mora, de los Xolos de Tijuana, Andrés Lillini consideró que "nosotros tenemos todo para hacerlo bien, apretar tuercas para que esto mejore, estar encima del futbolista y hacerlos así, yo fui fiel defensor del talento mexicano, pero no soy romántico".

Entusiasmo por ciclo de Rafa Márquez

Andrés Lillini resaltó la comunicación que se fortalece con Rafael Márquez, sucesor de Javier Aguirre en la dirección técnica del Tricolor mayor.

"Le gusta, hablamos mucho con él, Rafa viene de un proceso como el nuestro, se formó con juveniles de entrenador, le toca la batuta, sabe qué hace a falta a los jugadores, me lo dijo antes el Vasco Aguirre, cumplió y Rafa será lo mismo, el que esté bien lo verá".