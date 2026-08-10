Guillermo Almada pide "humildad" al América tras dominio de la Leagues Cup

Guillermo Almada, entrenador del Club América, exhortó a su vestidor a no quitar los pies del suelo. Después de dos victorias en la Leagues Cup y pausar el torneo de Liga MX como líder, "humildad" es lo que pide el uruguayo que prevalezca.

“Contentos, porque no es fácil empezar un nuevo proyecto, sobre todo con tantas bajas que tuvo el equipo y tantos chicos jóvenes que incorporamos a Primera División y algunos que recuperamos, como Henry Martín que venía de una larga lesión. Se los dije recién en el vestuario, el techo futbolístico colectivo e individual todavía está muy lejos. Hay que seguir creciendo, tener los pies sobre la tierra, con humildad y seguir trabajando para seguir evolucionando en la parte colectiva, eso hace resaltar las individualidades".

El charrúa hizo énfasis en ese crecimiento con todo y las variantes para los torneos de Liga MX y Leagues Cup.

"Hemos mantenido una regularidad en los últimos partidos a pesar de la cantidad de variantes que hemos hecho en el inicio por la continuidad, el equipo ha marcado una evolución, cosa que nos pone muy contentos porque son todas situaciones que les expresamos cuando llegamos y que se iban a dar a través de las competencias. Queda muchísimo camino".

Satisfecho por el recién llegado

Almada no pasó por alto el debut de Óscar Perea, mediocampista colombiano que se hizo presente en el marcador con el último gol ante Portland (1-3).

“Brian, Isra y Cáceres, cuando vinieron del Mundial, les dimos días de vacaciones, hicieron trabajo de pretemporada, se les ve frescura y fuertes en la parte física. Perea es un jugador con mucho nivel, gran jerarquía, se acopla al andamiaje de la presión que le cuesta un poco más. Es un jugador de enormes condiciones a pesar de su juventud, en el poco tiempo que le dimos hoy fue determinante”.

Feliz por contar con Brian Rodríguez

El técnico del América reconoció el aporte de su compatriota, el volante Brian Rodríguez, quien es pretendido con ostentosas ofertas torneo tras torneo por diversos equipos del extranjero. Recientemente se cayó la negociación con el Cruzeiro, aunque el Vasco da Gama está al acecho por sus servicios.

“Brian, Isra y Cáceres, cuando vinieron del Mundial, les dimos días de vacaciones, hicieron trabajo de pretemporada, se les ve frescura y fuertes en la parte física. Es u jugador con mucho nivel, gran jerarquía, se acopla al andamiaje de la presión que le cuesta un poco más. Perea es un jugador de enormes condiciones a pesar de su juventud, en el poco tiempo que le dimos hoy fue determinante”

El 'Rayito' Rodríguez se encargó de abrir el marcador del Providence Park, mientras que Isaías Violante firmó el segundo.

"Brian está en un gran nivel, es determinante, felicidad de tenerlo. Hay muchos jóvenes que hicieron pretemporada, dan la talla de jugar en un equipo tan importante como América y eso nos da variantes, aunque buscamos refuerzos para apuntalar el plantel. A pesar de las variantes que hemos hecho en los partidos, el equipo mantiene una regularidad que se debe al gran trabajo en pretemporada y el crecimiento que han tenido”.

2/2 en Leagues Cup: Águilas defienden honor mexicano

Mientras la mayoría de los clubes de la Liga Mx quedan eliminados de la Leagues Cup, las Águilas salen al desquite por su jerarquía, al tiempo que Guillermo Almada calificó de buen nivel lo mostrado en los últimos años los equipos de la MLS, dominantes en el torneo binacional.

“La MLS ha venido creciendo año a año. La competencia se hace más dura, hay muchos jugadores de jerarquía, muchos jugadores jóvenes que crecen en la Liga y se genera competencia con la liga mexicana. No me cabe duda, con el ascenso que provoca la MLS, será una de las ligas más importantes del mundo junto con la mexicana que, para mí, con la intensidad que tiene, está entre las principales. Lamentablemente en Europa, los partidos se juegan 3 o 5 de la mañana y no tienen audiencia en esas latitudes, por eso hay mucho desconocimiento. Viene creciendo mucho la MLS y eso genera competitividad y hace que una zona como la otra genere un crecimiento de la competencia y, por ende, del futbol.

El próximo duelo del América en la Leagues Cup será el 13 de agosto, de visita al Q2 Stadium, casa del Austin FC.