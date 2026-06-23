Copa del Mundo 2026 roza un promedio de goles inédito en la era moderna
Tras registrarse más de 120 anotaciones, el torneo de 2026 se perfila como uno de los más ofensivos del futbol moderno.
La Copa del Mundo FIFA 2026 podría pasar a la historia como la de más alto promedio de goles en la historia del presente siglo, esto gracias a diversos factores como la mayor cantidad de partidos, pero también por algunos marcadores abultados que se han dado en diversos cotejos de la ronda de grupos después de casi dos semanas de actividad.
Con más de 40 partidos disputados hasta el momento y con más de 120 goles logrados en esos partidos, el promedio de goles es, hasta el 23 de junio, de 2.88 anotaciones por partido, con varios encuentros sobrepasando la cifra de cuatro anotaciones entre los dos conjuntos.
¿Cuál es el mayor promedio de goles en la historia de los mundiales?
El promedio de goles más alto fue en el Mundial de Suiza de 1954 con 5.38 goles por encuentro, seguido por Francia 1938 con 4.58 e Italia 1934 con 4.12, mientras que Uruguay 1930 tuvo un promedio de 3.89 anotaciones por partido.
Sin embargo, desde Chile 1962 no ha sido posible alcanzar la barrera del tres goles por encuentro en promedio. De hecho, durante el presente siglo, ninguno de los mundiales ha sobrepasado el 2.7 goles por cotejo.
La tendencia en el actual torneo hace pensar que, por primera vez en la historia moderna será posible rozar los tres goles por encuentro.
Partidos con al menos 4 goles en el Mundial 2026
A continuación, se listan los encuentros que cumplieron o superaron la línea de 4 goles totales en la presente competencia.
EE. UU. 4-1 Paraguay (5 goles) — 12 de junio
Alemania 7-1 Curazao (8 goles) — 14 de junio
Países Bajos 2-2 Japón (4 goles) — 14 de junio
Suecia 5-1 Túnez (6 goles) — 14 de junio
Irán 2-2 Nueva Zelanda (4 goles) — 15 de junio
Francia 3-1 Senegal (4 goles) — 16 de junio
Irak 1-4 Noruega (5 goles) — 16 de junio
Austria 3-1 Jordania (4 goles) — 16 de junio
Inglaterra 4-2 Croacia (6 goles) — 17 de junio
Uzbekistán 1-3 Colombia (4 goles) — 17 de junio
Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (5 goles) — 18 de junio
Canadá 6-0 Catar (6 goles) — 18 de junio
Países Bajos 5-1 Suecia (6 goles) — 20 de junio
Túnez 0-4 Japón (4 goles) — 20 de junio
España 4-0 Arabia Saudí (4 goles) — 21 de junio
Uruguay 2-2 Islas de Cabo Verde (4 goles) — 21 de junio
Nueva Zelanda 1-3 Egipto (4 goles) — 21 de junio
Noruega 3-2 Senegal (5 goles) — 22 de junio
Portugal 5-0 Uzbekistán (5 goles) — 23 de junio