Copa del Mundo 2026 roza un promedio de goles inédito en la era moderna

La Copa del Mundo FIFA 2026 podría pasar a la historia como la de más alto promedio de goles en la historia del presente siglo, esto gracias a diversos factores como la mayor cantidad de partidos, pero también por algunos marcadores abultados que se han dado en diversos cotejos de la ronda de grupos después de casi dos semanas de actividad.

Con más de 40 partidos disputados hasta el momento y con más de 120 goles logrados en esos partidos, el promedio de goles es, hasta el 23 de junio, de 2.88 anotaciones por partido, con varios encuentros sobrepasando la cifra de cuatro anotaciones entre los dos conjuntos.

¿Cuál es el mayor promedio de goles en la historia de los mundiales?

El promedio de goles más alto fue en el Mundial de Suiza de 1954 con 5.38 goles por encuentro, seguido por Francia 1938 con 4.58 e Italia 1934 con 4.12, mientras que Uruguay 1930 tuvo un promedio de 3.89 anotaciones por partido.

Sin embargo, desde Chile 1962 no ha sido posible alcanzar la barrera del tres goles por encuentro en promedio. De hecho, durante el presente siglo, ninguno de los mundiales ha sobrepasado el 2.7 goles por cotejo.

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La tendencia en el actual torneo hace pensar que, por primera vez en la historia moderna será posible rozar los tres goles por encuentro.

Partidos con al menos 4 goles en el Mundial 2026

A continuación, se listan los encuentros que cumplieron o superaron la línea de 4 goles totales en la presente competencia.

EE. UU. 4-1 Paraguay (5 goles) — 12 de junio

Alemania 7-1 Curazao (8 goles) — 14 de junio

Países Bajos 2-2 Japón (4 goles) — 14 de junio

Suecia 5-1 Túnez (6 goles) — 14 de junio

Irán 2-2 Nueva Zelanda (4 goles) — 15 de junio

Francia 3-1 Senegal (4 goles) — 16 de junio

Irak 1-4 Noruega (5 goles) — 16 de junio

Austria 3-1 Jordania (4 goles) — 16 de junio

Inglaterra 4-2 Croacia (6 goles) — 17 de junio

Uzbekistán 1-3 Colombia (4 goles) — 17 de junio

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (5 goles) — 18 de junio

Canadá 6-0 Catar (6 goles) — 18 de junio

Países Bajos 5-1 Suecia (6 goles) — 20 de junio

Túnez 0-4 Japón (4 goles) — 20 de junio

España 4-0 Arabia Saudí (4 goles) — 21 de junio

Uruguay 2-2 Islas de Cabo Verde (4 goles) — 21 de junio

Nueva Zelanda 1-3 Egipto (4 goles) — 21 de junio

Noruega 3-2 Senegal (5 goles) — 22 de junio

Portugal 5-0 Uzbekistán (5 goles) — 23 de junio