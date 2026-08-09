América está encendido: dos goleadas y paso perfecto en la Leagues Cup

América salió de Providence Park con una victoria que explica por qué empieza a mirar esta Leagues Cup con otra ambición. Venció 3-1 a Portland Timbers, volvió a marcar tres goles y encadenó su segundo triunfo del torneo. El equipo de Guillermo Almada encontró soluciones en distintos momentos y terminó imponiendo su futbol en una cancha que durante buena parte de la noche le exigió más de lo habitual.

Las Águilas ya suman seis goles en dos partidos. Primero fue San Diego. Ahora Portland. Los dos recibieron tres. La diferencia está en la manera en que América ha conseguido construir sus victorias. Brian Rodríguez volvió a aparecer, Isaías Violante confirmó su crecimiento y Óscar Perea convirtió su debut en una presentación perfecta.

Portland comenzó con mayor decisión. La cancha sintética de Providence Park obligó al América a modificar algunos movimientos y la pelota no siempre respondió como esperaba el conjunto mexicano. Los locales presionaron, buscaron jugar directo y aprovecharon cualquier pérdida en campo americanista.

Brian Rodríguez, el motor azulcrema

Brian Rodríguez encontró la solución en una pelota detenida. El uruguayo ejecutó un tiro libre con precisión y puso al América adelante al minuto 6.. El 1-0 parecía darle al conjunto de Almada el escenario que necesitaba para manejar el encuentro, pero una falla en la salida volvió a poner a Portland en el partido.

Luis Ángel Malagón regaló el balón cuando intentaba construir desde atrás. Kristoffer Velde apareció al minuto 19 para recogerlo y convirtió el error en el 1-1. Portland encontró el empate sin necesitar una larga elaboración. América había concedido demasiado con una sola equivocación.

Brian Rodriguez es el motor de las Águilas. Jose Hernandez

El descanso llegó con el partido abierto y con las Águilas todavía en proceso de adaptación a las condiciones del terreno.

La segunda mitad mostró a otro América

El equipo adelantó líneas, recuperó más rápido y comenzó a jugar cerca del área de Portland. Alan Cervantes y Brian Rodríguez probaron desde fuera del área en los primeros minutos. La presión aumentó y el conjunto estadunidense comenzó a perder metros.

El premio llegó al minuto 63. Brian Rodríguez volvió a ser protagonista. Su disparo terminó en el poste y la pelota quedó viva dentro del área. Isaías Violante apareció para recoger el rebote y definió con la zurda con el arco abierto.

El juvenil no necesitó una segunda invitación. El 2-1 terminó de inclinar el partido. América comenzó a manejar los tiempos, Portland dejó de encontrar espacios y las Águilas llevaron el juego hacia el territorio que más les convenía. Violante volvió a generar peligro minutos después y estuvo cerca de provocar un autogol.

Almada comenzó a mover el banco.

El técnico refrescó el equipo y le dio minutos a Óscar Perea, uno de los nuevos rostros del plantel. El colombiano tardó muy poco en dejar su primera marca con la camiseta azulcrema.

Al minuto 88, Portland perdió el orden defensivo y dejó una autopista desde medio campo. Perea recibió con espacio, condujo durante varios metros y quedó frente al arco. El nuevo refuerzo americanista definió con tranquilidad para convertir el 3-1.

Debut y gol

Perea llegó al América con la responsabilidad de convertirse en una alternativa para el ataque. En Portland necesitó apenas unos minutos para comenzar a responder.

América suma dos triunfos en la Leagues Cup. Jose Hernandez

El tercer gol terminó con cualquier intento de reacción de los Timbers. América controló el cierre y se llevó una victoria que también extiende su buen comportamiento como visitante. Las Águilas tienen siete partidos sin perder fuera de casa.

Portland, que acumulaba tres victorias consecutivas, se quedó sin la cuarta. América le quitó la racha y confirmó la propia.

El resultado también mantiene invicto a Guillermo Almada desde su llegada al banquillo americanista. Su equipo ya ganó sus dos encuentros de esta Leagues Cup y lo hizo con seis goles a favor.

Brian Rodríguez volvió a marcar. Violante volvió a aparecer en un momento importante. Perea convirtió su estreno en gol.

América tiene distintas maneras de hacer daño y empieza a encontrar una regularidad que puede convertirlo en uno de los equipos a seguir en esta competencia y en la Liga MX.