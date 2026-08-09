Brian Rodríguez, cerca de salir del América; tiene cuatro ofertas 

El futuro de Brian Rodríguez en el Club América sigue sin definirse con claridad. Mientras los rumores de salida se intensifican en cada mercado de transferencias, el uruguayo mantiene su compromiso dentro del plantel azulcrema y continúa aportando en la cancha.

El ‘Rayito’ se mantiene activo con las Águilas, disputando minutos en la Leagues Cup. A pesar de las especulaciones, el extremo sigue concentrado en su rendimiento y ha reiterado que se siente a gusto en Coapa, aunque su entorno ya analiza opciones fuera de México.

Brian Rodríguez abrió el marcador para las Águilas. REUTERS

Las ofertas que tiene Brian Rodríguez para salir del América

El agente del uruguayo, Edgardo Lasalvia, confirmó que existen múltiples propuestas sobre la mesa para que Brian Rodríguez deje el América. El representante habló con claridad sobre el interés internacional que despierta el jugador.

Tenemos ofertas de Holanda, Inglaterra, Arabia, Rusia y estamos muy tranquilos con ese tema”, afirmó.

Además, explicó que viajará a México para reunirse con el jugador y con la directiva, para ver cómo se define su futuro.

Yo viajo a México el próximo lunes, voy a estar allá con él y ahí vamos a analizar junto a Santiago Baños, que es el presidente deportivo del América, qué es lo mejor”, señaló.

Además, puntualizó que en este momento, hay otro club de Brasil que busca a Rodríguez y es el Vasco de Gama.

Tenemos una muy importante de Brasil que es del Vasco da Gama, pero esa no la manejo yo, la maneja otro empresario que habla directamente con el América. No me parece mal, en su momento yo hablaré como la parte que representa a Brian”, sentenció.

Sobre la oferta que Cruzeiro tenía por Brian, Lasalvia también se refirió a la negociación como fallida debido a que el club decidió abandonar toda opción.

“Estuvimos muy cerca de ir a Cruzeiro. La realidad es que América se demoró con las contrataciones… Cruzeiro se molestó por eso, porque los tiempos de Cruzeiro no son los mismos que los de América, y eso fue lo que hizo que se cayera esta negociación”, finalizó.

Ahora se ve más cerca la salida de Brian Rodríguez

Después de varios mercados cargados de rumores, la posibilidad de que Brian Rodríguez deje el América se percibe más concreta.

Las declaraciones de su representante y el interés reiterado de clubes de Europa, Medio Oriente y Brasil han elevado la expectativa en torno a una eventual transferencia.

Aunque el uruguayo mantiene contrato hasta 2029 y sigue rindiendo con las Águilas, la reunión prevista entre su agente y Santiago Baños podría definir el siguiente paso.