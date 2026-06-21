Bélgica e Irán empatan sin goles y complican todo en el Grupo G 

En un intenso duelo disputado en Los Ángeles, Bélgica e Irán se repartieron un punto tras un aburrido empate sin goles que dejó a ambos equipos con malas sensaciones.

Los Diablos Rojos, favoritos en la previa, sufrieron desde el minuto 66 la expulsión de Nathan Ngoy, lo que dejó al equipo belga con diez hombres durante gran parte del segundo tiempo.

A pesar de la desventaja numérica, Bélgica controló la posesión y generó ocasiones, especialmente a través de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, pero la falta de puntería y las sólidas intervenciones del arquero iraní Alireza Beiranvand impidieron que se rompiera el cero.

La selección de Bélgica no ha podido ganar en el Mundial Reuters

Irán, por su parte, planteó un partido serio y disciplinado, apostando por contraataques rápidos. Los persas tuvieron el gol más claro del encuentro, pero un tanto de Taremi fue anulado correctamente por posición adelantada tras revisión del VAR.

El resultado deja un sabor agridulce para ambos. ya que estos resultados ponen muy complicado el grupo para avanzar a Dieciseisavos de Final.

¿Cómo va el Grupo G en el Mundial?

Tras este empate, el Grupo G del Mundial 2026 se presenta extremadamente cerrado. Ningún equipo ha conseguido una victoria hasta el momento y todos mantienen posibilidades matemáticas de clasificar, ya sea en las dos primeras posiciones o como uno de los mejores terceros.

Actualmente, Irán y Bélgica lideran con 2 puntos cada uno (tras dos empates), mientras que Nueva Zelanda y Egipto suman 1 punto en un partido jugado.

Esta paridad genera un escenario de alta tensión para las dos fechas restantes. Con solo un punto de diferencia entre el primero y el último, cualquier resultado en los próximos partidos puede alterar drásticamente la tabla.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan entre sí en la segunda jornada, mientras que en el último partido se podría definir todo. Si todos consiguen un empate a dos unidades, se tendrá que sacar la calculadora.

Las combinaciones posibles son numerosas. Por ejemplo, si Nueva Zelanda vence a Egipto, podría saltar a la cima o al segundo puesto dependiendo de otros resultados.

Bélgica necesita urgentemente sumar de a tres ante sus rivales restantes para no depender de terceros. Irán, sólido defensivamente, buscará aprovechar sus duelos contra Egipto y el cierre ante Bélgica o Nueva Zelanda. La diferencia de goles, actualmente mínima o nula en la mayoría de los casos, será clave en caso de empates en puntos.

En resumen, el grupo está vivo y lleno de incertidumbre. Ningún equipo puede permitirse relajarse y cada punto valdrá oro.

Nueva Zelanda y Egipto podrían definir el futuro del Grupo G

En unas horas, Nueva Zelanda y Egipto saltarán al campo en Vancouver en busca de una victoria que podría cambiar el rumbo de sus aspiraciones en el Grupo G.

Ambos equipos llegan con un punto tras sus empates iniciales y saben que un triunfo los colocaría en una posición inmejorable para pelear por uno de los boletos a la siguiente fase.

Para los All Whites neozelandeses, que ya demostraron carácter al igualar 2-2 ante Irán, este partido representa una oportunidad única de dar la sorpresa ante una selección africana con más experiencia en Mundiales.

La Selección de Egipto se enfrentará a Nueva Zelanda REUTERS

Egipto, por su lado, viene de arrancar un valioso empate ante Bélgica y cuenta con figuras de renombre que pueden inclinar la balanza en un duelo directo.