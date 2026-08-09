Leagues Cup Jornada 2: América y Cruz Azul ponen la cara por la Liga MX

La Jornada 2 de la Leagues Cup llegó a su fin y dejó grandes resultados para varios equipos de la Liga MX.

Los conjuntos mexicanos sumaron triunfos clave que refuerzan su posición en la tabla de la fase de grupos, consolidando a varios clubes en la pelea por un lugar en los Cuartos de Final del torneo que enfrenta a la Liga MX y la MLS.

José Paradela marcó el gol de la victoria de Cruz Azul con un disparo desde fuera del área al minuto 78. Mexsport

Resumen de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En la jornada de este domingo se disputaron ocho partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup. Cruz Azul se impuso 2-1 a New York City FC con goles de Agustín Palavecino y José Paradela, mientras que América también consiguió la victoria en su duelo ante Portland Timbers.

Por el lado de la MLS destacaron los triunfos de Seattle Sounders (3-0 sobre Querétaro), Philadelphia Union (3-1 a Necaxa), Chicago Fire (3-1 a Santos Laguna), Nashville SC (4-1 sobre Atlético de San Luis), Austin (3-0 sobre Puebla) y San Diego (1-0 ante Xolos).

El balance general dejó un panorama claro: la mayoría de los representantes de la Liga MX sufrieron derrotas, y solo dos equipos mexicanos lograron sumar los tres puntos en esta jornada.

La jornada de hoy para los mexicanos fue muy mala

Solo Cruz Azul y América lograron ganar sus partidos. La Máquina se impuso con autoridad al New York City FC y sumó tres puntos vitales que la colocan con seis unidades.

Mientras que las Águilas también consiguieron la victoria en su compromiso para mantenerse firmes en la pelea.

El resto de los representantes de la Liga MX sufrieron derrotas dolorosas: Querétaro, Necaxa, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Xolos cayeron ante rivales de la MLS, lo que complica seriamente sus posibilidades de clasificación.

América, Cruz Azul, Juárez y León se encaminan a clasificar a Cuartos

Con los resultados de la Jornada 2, América y Cruz Azul se consolidan junto a Juárez y León como los principales candidatos a avanzar a los Cuartos de Final.

Estos cuatro equipos encabezan o se mantienen muy cerca de la cima de la tabla de la Liga MX, con un sólido botín de puntos y una diferencia de goles favorable.

El resto de los clubes mexicanos deberá pelear por la supervivencia en la última fecha, mientras que estos cuatro favoritos tienen el camino más despejado para asegurar su boleto a la fase eliminatoria del torneo.