PSG vs Arsenal: ¿Cuánto cuesta una entrada para ver la Final de la Champions League?
Todo esta listo para la Final de la UEFA Champions League y con ello, los boletos han incrementado su precio considerablemente
La Gran Final de la Champions League 2026 ya está aquí. El Paris Saint-Germain, campeón defensor, se enfrentará a Arsenal en la Puskás Aréna de Budapest este sábado por la gloria europea.
Dos equipos con estilos muy distintos: el poderío ofensivo de los franceses contra la solidez y el contraataque letal de los Gunners. Será una final soñada para los aficionados neutrales y de alto voltaje para los seguidores de ambos clubes.
Budapest se prepara para recibir a miles de aficionados que buscarán hacer historia en una de las finales más atractivas de los últimos años.
¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de la Champions League?
Los precios oficiales de las entradas para la Final de la Champions League 2026 fueron anunciados por la UEFA y van desde los 70 euros en la categoría más accesible hasta 950 euros en la más premium.
La categoría Fans First, exclusiva para seguidores de los equipos finalistas, es la más económica y tiene un costo mayor a 1,400 pesos mexicanos.
Las categorías superiores ofrecen mejor visibilidad y comodidad, con precios que se elevan considerablemente, los cuales van desde los 13 mil hasta los 70 mil pesos.
En el mercado de reventa, los precios se han disparado debido a la alta demanda. Actualmente, las entradas más baratas superan los 2,000 dólares (alrededor de 40 mil pesos mexicanos), mientras que las promedio rondan los 10 mil dólares (más de 200 mil pesos), dependiendo de la zona y la calidad del asiento.
Precios de los boletos para la Final de la Champions
- Fans First (detrás de las porterías, para fans de finalistas): 1,408 MXN
- Discapacidad (Con boleto extra gratis) 1,417 MXN
- Categoría 3 (Público general): 3,622 MXN
- Categoría 2 (Público general): 13,078 MXN
- Categoría 1 (Público general con mejor visibilidad): 19,114 MXN
- Categoría 1 (Público general con mejor visibilidad): 19,114 MXN
- Hospitality (Boleto VIP con servicios premium) 70,840 MXN
¿Hay boletos para la Final de la Champions League?
La venta oficial de boletos a través del portal de la UEFA cerró en marzo de 2026 y las entradas fueron asignadas por sorteo. Actualmente no hay boletos oficiales disponibles directamente de la UEFA, aunque existe un sistema de reventa oficial limitado.
Para adquirir boletos, la opción más segura es el mercado de reventa autorizado o plataformas especializadas como SeatPick, StubHub o similares, aunque los precios son mucho más altos.
También hay paquetes de hospitalidad oficiales que todavía están disponibles pero con costos superiores a los 70 mil pesos por persona.