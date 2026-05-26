PSG vs Arsenal: ¿Cuánto cuesta una entrada para ver la Final de la Champions League?

La Gran Final de la Champions League 2026 ya está aquí. El Paris Saint-Germain, campeón defensor, se enfrentará a Arsenal en la Puskás Aréna de Budapest este sábado por la gloria europea.

Dos equipos con estilos muy distintos: el poderío ofensivo de los franceses contra la solidez y el contraataque letal de los Gunners. Será una final soñada para los aficionados neutrales y de alto voltaje para los seguidores de ambos clubes.

Mikel Arteta y Luis Enrique protagonizarán la primera Final de Champions League entre dos entrenadores españoles en la historia del torneo. REUTERS

Budapest se prepara para recibir a miles de aficionados que buscarán hacer historia en una de las finales más atractivas de los últimos años.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de la Champions League?

Los precios oficiales de las entradas para la Final de la Champions League 2026 fueron anunciados por la UEFA y van desde los 70 euros en la categoría más accesible hasta 950 euros en la más premium.

La categoría Fans First, exclusiva para seguidores de los equipos finalistas, es la más económica y tiene un costo mayor a 1,400 pesos mexicanos.

Las categorías superiores ofrecen mejor visibilidad y comodidad, con precios que se elevan considerablemente, los cuales van desde los 13 mil hasta los 70 mil pesos.

En el mercado de reventa, los precios se han disparado debido a la alta demanda. Actualmente, las entradas más baratas superan los 2,000 dólares (alrededor de 40 mil pesos mexicanos), mientras que las promedio rondan los 10 mil dólares (más de 200 mil pesos), dependiendo de la zona y la calidad del asiento.

La disputa final por el trofeo de la Champions League ha llegado a su momento clave. REUTERS

Precios de los boletos para la Final de la Champions

Fans First (detrás de las porterías, para fans de finalistas): 1,408 MXN

Discapacidad (Con boleto extra gratis) 1,417 MXN

Categoría 3 (Público general): 3,622 MXN

Categoría 2 (Público general): 13,078 MXN

Categoría 1 (Público general con mejor visibilidad): 19,114 MXN

Categoría 1 (Público general con mejor visibilidad): 19,114 MXN

Hospitality (Boleto VIP con servicios premium) 70,840 MXN

​¿Hay boletos para la Final de la Champions League?

La venta oficial de boletos a través del portal de la UEFA cerró en marzo de 2026 y las entradas fueron asignadas por sorteo. Actualmente no hay boletos oficiales disponibles directamente de la UEFA, aunque existe un sistema de reventa oficial limitado.

Para adquirir boletos, la opción más segura es el mercado de reventa autorizado o plataformas especializadas como SeatPick, StubHub o similares, aunque los precios son mucho más altos.

También hay paquetes de hospitalidad oficiales que todavía están disponibles pero con costos superiores a los 70 mil pesos por persona.