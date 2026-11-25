Los Hermanos Chávez siguen haciendo historia con el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Ángel de Oro y Niebla Roja llegaron a 33 defensas del título, son los campeones más longevos de este cetro, sumaron su octava defensa en el 2026 y llevan más de cuatro años como monarcas.

“A ver quién más se quiere formar, más que tenerle ganas a Los Hermanos Chávez en sí, quieren romper el número, la racha, porque quieren evitar que crezca, porque cada vez va a ser más difícil romper ese récord y creo que estamos haciendo una gran historia y nos coronamos como los campeones más longevos con este hermoso campeonato”, mencionó Ángel de Oro.

Defensa número 33 y la octava que realizan Los Hermanos Chávez en 2026 CMLL

Templario y Francesco Akira lanzaron el reto la semana pasada en el CMLL Informa, oportunidad que se cristalizó para este martes en la Arena México, aunque los integrantes del United Empire cargaron con la derrota.

“(La clave) El amor que le tenemos, muchas ansías a este campeonato, lo platicamos cuando ganamos este campeonato, esta era la oportunidad y de aquí no la íbamos a soltar. Creo que vamos para cinco años como campeones, hemos batido los récords de este cinturón, ésta es la octava defensa del año y rompimos el récord de las pasadas, somos unos caballitos de batalla”, indicó Niebla Roja.

Ángel de Oro se lanzó sobre Templario, para que Niebla Roja diera cuenta de Francesco Akira en el ring de la Arena México CMLL

Los hermanos laguneros salieron con el brazo en alto. Tras una intensa batalla, donde ambos se resintieron de sus lesiones, Ángel de Oro lanzó un mortal hacia atrás sobre Templario, mientras en el ring, Niebla Roja aplicó un “Power bomb” sobre el italiano Francesco Akira, con lo que el réferi realizó las tres palmadas.

En la batalla semifinal, Esfinge se llevó el mano a mano frente a Averno, a pesar de que El Infernal dominó la lucha. Por su parte, Akuma y Los Gemelos Diablo se alzaron con la victoria sobre El Terrible, Elemental y Máquina Letal.