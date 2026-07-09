Ángel de Oro y Niebla Roja van por otro hito en la lucha libre

Ángel de Oro y Niebla Roja no se conforman con los logros que han obtenido, por lo que ahora buscan otro hito en la lucha libre: lograr el Campeonato Mundial de Parejas de Ring Of Honor. Para ser una de las mejores duplas a nivel internacional, deberán de destronar a Místico y Máscara Dorada, batalla que se dará este viernes en la Arena México.

“Estamos satisfechos, pero nunca conformes. Este es un logro más que queremos para nuestra carrera. Es un Campeonato que han tenido las mejores parejas del mundo y queremos demostrar que nosotros pertenecemos a esa élite”, declaró Ángel de Oro.

Ángel de Oro y Niebla Roja son los actuales monarcas Mundiales de Parejas del CMLL Foto: CMLL

Los Hermanos Chávez llevan 20 años de carrera y ganar el título de ROH, significaría algo histórico, debido a que serían monarcas en México, Japón y Estados Unidos, tres países importantes de la lucha libre profesional.

“Ser campeones en México, Japón y Estados Unidos es una meta que nos fijamos desde hace tiempo. Sería demostrar que el trabajo de todos estos años ha valido la pena; sería la cereza en el pastel por estos 20 años de trayectoria”, indicaron.

Místico y Máscara Dorada son los actuales monarcas de ROH Foto: CMLL

Enfrente tendrán a una de las duplas dominantes en la lucha libre.

“Místico y Máscara Dorada llegan enrachados, ganando todas sus luchas. Son una dupla muy complicada, pero nosotros también hemos demostrado nuestra calidad. Nadie ha podido arrebatarnos lo que hemos construido durante tantos años”, añadieron.

Los luchadores de la Comarca recordaron que, en 20 años en la lucha libre, han tenido altas, bajas, lesiones y momentos buenos, así como entrenar sobre arena mientras le ayudaban a su papá en trabajos de construcción durante las vacaciones.

“Sólo nosotros sabemos cuánto hemos sufrido y cuánto hemos disfrutado para llegar hasta aquí. Lo único que le diríamos a esos jóvenes es gracias por no desistir del sueño. No sabíamos si íbamos a lograrlo, pero jamás dejamos de intentarlo”, agregaron.

Ángel de Oro y Niebla Roja están casi de llegar a 30 defensas de sus Campeonatos Mundiales de Parejas del CMLL.

“Esta carrera requiere paciencia. Comemos y cenamos lucha libre. Vienen nuevas generaciones y hay que actualizarse constantemente. La constancia y el trabajo son lo que nos mantienen aquí”, apuntaron.