Marina Shafir, estrella de AEW, volverá a la Arena México con el objetivo de destronar a Persephone del Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el próximo viernes 27 de noviembre de 2026. Para la luchadora de Moldavia, estar en la Catedral es un aliciente más para poder humillar a la actual monarca.

La también arte marcialista reconoció que le encanta estar en este tipo de escenarios, porque no es la primera vez que está en casa ajena y que tiene a los aficionados en contra.

“Me permite concentrarme más, me brinda el espacio y tiempo necesario para poder estar castigando a mis rivales todo el tiempo que pueda”, dijo en conferencia de prensa.

A Marina Shafir le agrada que el público esté en contra de ella en su lucha contra Persephone Foto tomada de Instagram beyondgorilla y marinashafir

Para Marina Shafir, será grato tener la lucha con Persephone en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

“Es una de las experiencias que todo profesional desea poder luchar en México y también tener una rival como Persephone, es alguien a quien he esperado por muchísimo tiempo tenerla enfrente y finalmente va a suceder este viernes a la Arena México”, dijo.

La integrante de Death Riders espera atacar emocionalmente a Persephone y mantenerse concentrada para controlar sus emociones. Reconoció la responsabilidad de esta lucha y destacó el apoyo que tiene de los integrantes de su facción.

Marina Shafir confía en que luche con más frecuencia en el CMLL. “Quiero acostumbrarme a la cultura, el ambiente”.