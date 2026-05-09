Más de 100 debutantes en Copa del Mundo usarán parche especial

Para el Mundial 2026, los jugadores que debuten en una Copa del Mundo, estarán vistiendo un parche especial, convirtiéndola en una pieza única e histórica; Gilberto Mora, uno de los futbolistas seleccionados.

A poco más de un mes de que el balón comience a rodar en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, se puso sobre la mesa un nuevo detalle que estarían utilizando los jugadores que por primera vez disputen un partido de Copa del Mundo, dándole un mayor significado a su presencia sobre el terreno de juego y generando una nueva posibilidad de comercialización.

Durante el Mundial 2026, cuatro países estarán viviendo su primera participación en una Copa del Mundo: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, por lo que cada uno de los 26 convocados por parte de estas naciones estaría vistiendo el parche previamente mencionado, superando las 100 nuevas presencias.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

La participación de los jugadores debutantes arrancará desde el jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, donde Raúl Tala Rangel y, sobretodo, Gilberto Mora estarán acaparando los reflectores por sus primeros minutos en una Copa Mundial de la FIFA; así como ellos, con el pasar de los días se sumarán más jugadores que por primera vez aparezcan en un Mundial.

Jugadores que debutarán en un Mundial durante 2026

Además de las 4 selecciones debutantes en una Copa del Mundo, estas son las figuras que contarán con la oportunidad de estar bajo el reflector mundial con su país por primera ocasión en la historia.

Algunos de ellos son:

- Gilberto Mora / México.

- Lamine Yamal / España.

- Erling Haaland / Noruega.

- Pau Cubarsí / España.

- Estevao / Brasil.

- Michael Olise / Francia.

- Arda Güler / Turquía.

* El parche únicamente lo estarían utilizando durante su primera aparición, no en cada uno de los partidos que disputen en el certamen a disputarse entre el jueves 11 de junio y domingo 19 de julio.

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, de los cuales 32 serán por TV Abierta. Mexsport

BFG