Cómo la FIFA cambió el negocio de la cerveza en los estadios a partir de México '86

Durante el Mundial hay una gran favorita y que jamás pierde en las tribunas: la cerveza. La historia no es nueva, más bien, se da por sentado que siempre está presente y se pasa por alto su imagen.

Si en Qatar hace cuatro años se prohibió la cerveza en los estadios, para este 2026 en Norteamérica deambularán los vasos al por mayor. El consumo total proyectado a nivel mundial durante los 39 días del torneo es de 14 mil 449 millones de cervezas, es decir, lo suficiente para llenar 2 mil 700 piscinas de tamaño olímpico.

El punto es que la cerveza fue recortando terreno desde que se implantó como la bebida preferida en los estadios. En el principio de los tiempos del Mundial, por 1930, se vendía como el artículo de consumo normal que era, pero también el vino, el té o el agua.

EL BOOM CERVECERO DESPUÉS DE LA GUERRA

Con el paso de los años y tras la Segunda Guerra Mundial llegó un boom de cervezas y durante las Copas del Mundo de 1950 a 1982 desfilaban marcas regionales que se vendían en botellas sin etiqueta que, al mismo tiempo, entraban sin problema a las gradas.1986: El año en que la FIFA privatizó la sed futbolera

La experiencia de la cerveza siempre acompaña al futbol. Elizabeth Martínez

Pero en 1986, hace 40 años justamente en México, la FIFA cambió el gran pelotazo comercial de las bebidas dentro del estadio. Budweiser, la marca estadounidense, se convirtió en la única autorizada para consumirse en las Copas del Mundo, hasta este año de 2026 cuando aparecerá su hermana, la Michelob Ultra.

En aquel Mundial de 1986, Carta Blanca no se vendía dentro del Estadio Azteca, pero supo aprovechar la imagen de Mar Castro, la "Chica Chiquitibum", quien con una diminuta playera con el logotipo aparecía bailando junto a los demás aficionados, por lo que se creía que la cerveza de cualquier marca corría por los pasillos, lo cual no era cierto.

Un viejo matrimonio: cervezas y futbol

El matrimonio del balón y la cerveza ha perdurado y su manto se extiende en la actualidad en ganancias. Se estima que se generarán 127 millones de dólares por venta de alcohol en los estadios, siendo Nueva York el recinto que por sí mismo tendrá los mejores números con una caja de hasta 16 millones de dólares.El choque cultural: Los 7 litros de México vs. los 18 de República Checa

Se contempla que miles de aficionados comiencen a llegar desde horas antes de cada encuentro del Mundial, lo que incrementaría la actividad comercial y turística. Foto: Pixabay

México es el cuarto consumidor mundial de cerveza. Uno de sus habitantes promedio bebe al mes siete litros, y habrá un choque muy especial con la República Checa, que ocupa el primer lugar mundial. Para los checos, que presumen tener la mejor cerveza —e incluso, Budweiser como tal fue bautizada así en honor a la ciudad de Bohemia—, el beber cerveza es algo normal y sus ciudadanos en promedio toman 18 litros al mes.

En México, durante el Mundial, sólo se venderá cerveza con alcohol en los estadios 45 minutos antes de iniciar el partido y hasta el minuto 15 del segundo tiempo. Durante el Fan Fest en el Zócalo y otros puntos, sólo se distribuirá cerveza sin alcohol.El foco rojo: Seguridad e inviabilidad de controles

¿Cómo se cuidará la venta de alcohol en el Estadio Ciudad de México?

Durante la reinauguración del Estadio Azteca, en el partido de México contra Portugal del 28 de febrero, un aficionado murió por una caída en estado etílico. El Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, contó a Excélsior que no podrán atender la demanda de alcohol del público antes de los juegos.

Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México afuera del Estadio Ciudad de México. Carlos Barrón

“Es imposible con tanta gente y tampoco vamos a prohibir la venta antes de los juegos, pero trataremos de llamar a la concientización de que se cuiden dentro del estadio porque mucha gente va a entrar ya con muchos grados de alcohol y es importante que tengan cuidado. Uno por uno es inviable revisarlos y no se les puede negar la entrada, pero atenderemos desde el aspecto social que lo hagan con moderación”.