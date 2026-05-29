Escuela de Guardiola y el Barça domina Europa: Luis Enrique vs Arteta en la final de la Champions

El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, que define al próximo campeón de la Champions, asegurará además, el noveno título de un técnico español en la máxima competición europea de clubes durante este siglo. Luis Enrique y Mikel Arteta viajarán a Budapest para confirmar una dinámica que empieza a parecer un dominio absoluto. Por primera vez, una final de La Orejona contará con dos entrenadores españoles enfrentándose desde el banquillo.

Actualmente, ninguna otra nación ha tenido tanta influencia en el futbol europeo como España. La cita de Budapest pondrá el broche a una temporada en la que los entrenadores españoles han estado presentes en todas las finales organizadas por la UEFA y de que Iñigo Pérez cayera en la final de la Conference League con el Rayo Vallecano.

Ambos coinciden en sus inicios. Gran parte, junto a Pep Guardiola. A finales de los años 90, compartieron vestuario en el Barcelona junto a Pep. Formados dentro de un mismo entorno futbolístico, siguieron trayectorias distintas tras dejar el club, aunque el destino volvió a unirlos años después en los banquillos, siempre con Guardiola como influencia de fondo. Luis Enrique pasó por el Barça B antes de asumir el mando del primer equipo, mientras que Arteta inició su carrera técnica como ayudante de Guardiola en el Manchester City antes de tomar las riendas del Arsenal.

A partir de una base similar, cada uno interpretó esas enseñanzas a su manera. Luis Enrique apostó por un modelo mucho más agresivo y ofensivo, potenciando la verticalidad y el riesgo en ataque. Arteta, por su parte, fue moldeando una propuesta más práctica y competitiva, apoyada en la intensidad física, las acciones a balón parado y el juego por arriba. Dos técnicos nacidos de una misma influencia terminaron desarrollando estilos completamente diferentes.

Tanto el PSG como el Arsenal, llegan a Budapest tras conquistar sus respectivas ligas nacionales. La historia entre ambos clubes en competencias de UEFA es de un equilibrio absurdo: dos victorias para el Arsenal, dos victorias para el PSG y tres empates a lo largo de los años. Parece mentira que esté todo tan parejo antes de salir a la cancha.

Y quizá ahí esté lo más atractivo de esta historia. Más allá de los sistemas, las influencias o los números, Budapest enfrentará a dos entrenadores que partieron del mismo lugar y terminaron representando maneras completamente distintas de entender el futbol. Uno levantará la Champions, pero ambos ya son el reflejo de la huella que el futbol español ha dejado en Europa.