Remueven patrocinio del 'nuevo' Estadio Ciudad de México

El Coloso de Santa Úrsula luce su nuevo nombre, ya que será nombrado oficialmente como Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 debido a la imposición de FIFA sobre no regalar publicidad a los recintos que recibirán partidos de la siguiente Copa del Mundo a disputarse a partir del jueves 11 de junio.

A menos de una semana de haber sido entregado a las autoridades de FIFA, el recinto con capacidad para más de 80,000 aficionados, removió las letras gigantes que lucieron tras la remodelación para darle vida a unas lonas que tapan el logo de “Banorte” y otras que indican el nuevo nombre que lucirá el inmueble.

Este detalle comenzó a compartirse en redes sociales y, detalles como los polémicos letreros en los baños de la explanada, serán resueltos en los siguientes días en busca de contar con un inmueble en óptimas condiciones para hacer historia y recibir su tercera Copa Mundial de la FIFA, algo que ningún otro recinto en el mundo puede presumir.

Partidos del Mundial 2026 en la CDMX

La capital del país recibirá un total de 5 partidos del Mundial 2026, 3 correspondientes a la Fase de Grupos, uno de 16avos de Final y un último de Octavos de Final; el Tri podría estar presente en cuatro de ellos en caso de terminar como líder del Grupo A y avanzar, al menos, hasta Octavos de Final.

1. México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio, 13:00 horas.

2. Uzbekistán Vs Colombia / miércoles 17 de junio, 20:00 horas.

3. México Vs Chequia / miércoles 24 de junio, 19:00 horas.

4. Martes 30 de junio / duelo correspondiente a los 16avos de Final.

5. Domingo 5 de julio / partido de Octavos de Final

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Banorte se convertirá en el único con 3 Copas del Mundo de la FIFA. Mexsport

Una vez que termine el Mundial 2026, el Coloso de Santa Úrsula volverá al nombre que llevará hasta 2037 tras el acuerdo con el patrocinador principal del remodelado Estadio Banorte que, a partir de julio de este año, tendrá a tres equipos de Liga MX disputando sus duelos como local: América, Cruz Azul y Atlante.

BFG