Tigres Vs Querétaro: Por única vez en este canal de TV Abierta

Tigres buscará resarcir sus heridas luego de ser goleado en Concachampions, sin embargo, el partido ante Querétaro de este domingo 15 de marzo se podrá sintonizar por A+, no por Azteca 7 como normalmente puede vivirse; conoce todos los detalles de este compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026.

Siendo 7º en la tabla de posiciones de Liga MX, Tigres deberá sumar 3 puntos más frente a una escuadra de los Gallos que es penúltimo de la general y comienza a quedarse sin opciones de calificar a Liguilla; su mirada se fija en la tabla de cocientes en busca de evitar la multa económica.

Con objetivos completamente distintos, Tigres y Querétaro se presentarán en la cancha del Volcán Universitario, partido en el que Guido Pizarro podría rotar pensando en la vuelta de los Octavos de Final de Concachampions, donde están obligados a notar 3 goles sin recibir uno más para no quedar eliminados del certamen.

Estos son todos los detalles del partido y el canal de TV en donde se podrá sintonizar este cotejo:

Día: domingo 15 de marzo, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV: por única ocasión a través de A+.

Alternativas por streaming: Azteca deportes network y Fox One.

Instancia del torneo: Jornada 11, Clausura 2026 de Liga MX.

* La última vez en la que se enfrentaron en la Sultana del Norte, Tigres logró imponerse 1-0 sobre Querétaro con un gol de Nicolás Ibáñez en los primeros minutos del compromiso (3’).

El Estadio Universitario vivirá un partido de Tigres y Tigres Femenil en un mismo día con solamente una hora de diferencia. Mexsport

¿Qué canal es A+?

A+ es un canal que se encuentra en la TV Abierta mexicana, mismo que se puede sintonizar a través de diversas compañías de TV de paga; conoce cada uno de los canales en donde podrá vivirse este partido de Liga MX.

TV Abierta: Canal 7.2 en la mayoría del país.

Megacable: Canal 141.

Izzi: Canal 70.

Totalplay: Canal 110.

Sky: Canales 248 y 1246.

StarTV: Canal 213.

BFG