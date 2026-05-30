Murió Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul, a los 80 años

Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como "Billy" Álvarez, falleció este sábado 30 de mayo de 2026 mientras permanecía recluido en el Penal Federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas de su muerte.

El ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul y del Club Cruz Azul murió en medio de un contexto marcado por las investigaciones y acusaciones relacionadas con presuntos delitos financieros y operaciones de lavado de dinero que durante años rodearon su gestión al frente de la institución cementera.

Durante su administración, Cruz Azul vivió algunos de los momentos más importantes de su historia reciente. Bajo su mandato, La Máquina conquistó el título de Liga MX en el Invierno 1997, además de tres títulos de Copa MX obtenidos en la temporada 1996-97, el Clausura 2013 y el Apertura 2018.

En el plano internacional, el conjunto celeste también logró importantes éxitos al conquistar tres títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf en 1996, 1997 y la temporada 2013-14, así como una Supercopa MX.

Sin embargo, la gestión de Álvarez también estuvo marcada por varios episodios de frustración deportiva. Durante su etapa como dirigente, Cruz Azul perdió 11 finales oficiales: ocho de Liga MX, dos de la Liga de Campeones de la Concacaf y una histórica Final de la Copa Libertadores, alimentando la narrativa de las constantes oportunidades desaprovechadas por el club.

El fallecimiento de Billy Álvarez marca el cierre definitivo de una de las etapas más controvertidas en la historia de Cruz Azul. Aunque desde hace varios años la Cooperativa y el equipo habían iniciado una nueva era bajo la presidencia de Víctor Manuel Velázquez, el legado de Álvarez continúa siendo tema de debate entre aficionados y analistas.

Con Velázquez al frente, Cruz Azul recuperó protagonismo deportivo al conquistar los títulos de Liga MX en 2021 y 2026, además de levantar la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025, consolidando una nueva etapa para la institución celeste.