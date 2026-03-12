¡Humillación en Concachampions! Tigres fue goleado por Cincinnati y está casi eliminado

Lo que comenzó como una odisea logística terminó en una auténtica catástrofe deportiva para los Tigres de la UANL. El conjunto regiomontano vivió una noche de pesadilla en el TQL Stadium y cayó goleado 3-0 ante el FC Cincinnati en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. El equipo dirigido por Guido Pizarro no solo regresa a casa con una losa pesadísima en el marcador global, sino que también falló en el criterio de desempate al no conseguir el ansiado gol de visitante, dejando su futuro en el torneo internacional pendiendo de un hilo.

Kevin Denkey conduciendo el balón. Mexsport

El ambiente ya era adverso para los de la UANL antes del pitazo inicial. Vale la pena recordar que Tigres llegó a Cincinnati apenas tres horas antes del partido, debido a un bloqueo aéreo en Estados Unidos que retrasó su viaje. Sin tiempo para un reconocimiento de cancha adecuado y con el cansancio del viaje a cuestas, el equipo saltó al terreno de juego visiblemente mermado, factor que cobró factura muy temprano en el encuentro.

EL ERROR DE NAHUEL GUZMÁN INICIÓ LA DEBACLE

La debacle felina comenzó a gestarse apenas al minuto 6 de acción. Como se analizó en la nota anterior, Nahuel Guzmán cometió un costoso error en la salida al intentar jugar en corto. El arquero argentino regaló el balón a Ender Echenique, quien asistió de inmediato a Kevin Denkey. El delantero no perdonó dentro del área y definió cruzado para poner el 1-0 parcial, un golpe anímico demoledor para un equipo que apenas se estaba acomodando en la cancha tras el caótico viaje.

Nahuel Guzmán saliendo por el balón. Mexsport

Tigres intentó reaccionar y tuvo chispazos de peligro, incluyendo un remate de Vladimir Loroña que impactó en el poste izquierdo al minuto 43, tras asistencia de Rodrigo Aguirre. Sin embargo, la mala suerte continuó para la visita, ya que desde el minuto 21 tuvieron que realizar un cambio obligado por la lesión de Rómulo, permitiendo el ingreso de Juan Purata. A pesar de los esfuerzos de Juan Brunetta y Diego Lainez, el marcador no se movió más en la primera mitad.

SIN REACCIÓN Y CON LA SENTENCIA EN CONTRA

Para la parte complementaria, se esperaba una reacción volcánica de los felinos, pero FC Cincinnati olió la sangre y aprovechó los espacios. Al minuto 53, en un contragolpe fulminante orquestado por Denkey, Tom Barlow recibió el balón en el centro del área y remató con la derecha para batir a Nahuel Guzmán, poniendo el 2-0 que complicaba seriamente la eliminatoria.

Kevin Denkey celebrando su doblete ante Tigres. Mexsport

Guido Pizarro quemó sus naves al minuto 79, enviando a la cancha a André-Pierre Gignac, Ozziel Herrera y Juan Vigón buscando desesperadamente ese gol de visitante que les diera vida. No obstante, el balde de agua helada definitivo llegó al minuto 83. Kévin Denkey firmó su doblete con un disparo raso desde fuera del área que se coló pegado al palo izquierdo, sentenciando el 3-0 definitivo tras asistencia de Gerardo Valenzuela.

Con este resultado, Tigres está obligado a una hombrada en el partido de vuelta en el Estadio Universitario. Necesitan ganar por cuatro goles de diferencia y cuidar no recibir ninguno, pues un gol de Cincinnati los obligaría a marcar cinco. La Concacaf Champions Cup se puso sumamente complicada para el equipo de Nuevo León.