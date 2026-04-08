Tigres recibe ayuda en Liga MX: Reprograman su partido ante Necaxa por Concachampions

La polémica volvió a encenderse en el entorno del Clausura 2026. En un movimiento que muchos consideran como un trato preferencial, la Liga MX y el Necaxa aceptaron las condiciones de Tigres para modificar el calendario oficial de la Jornada 15. El equipo de la UANL, que dirige sus esfuerzos a dos frentes, logró que su compromiso en Aguascalientes se mueva de fecha, argumentando un desgaste excesivo por su participación en la Concacaf Champions Cup.

Juan Brunetta controlando el balón con el pecho. Mexsport

Aunque el reglamento estipula ciertos periodos de descanso, la facilidad con la que el cuadro regiomontano gestiona estos cambios generó molestia en diversos sectores de la afición. Aunque no es la primera vez que uno de los partidos de la Liga MX se reprograma, hay casos en los que este beneficio se le ha negado a otros equipos por el apretado calendario.

NUEVO HORARIO EN EL ESTADIO VICTORIA POR CULPA DE CONCACAF

Originalmente, los Rayos del Necaxa recibirían a la escuadra universitaria el viernes 17 de abril a las 21:00 horas. Sin embargo, tras la presión de la directiva regia, el encuentro ahora se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 17:00 horas. El pretexto principal fue la logística de su viaje a Estados Unidos, donde enfrentarán al Seattle Sounders en el juego de vuelta de los Cuartos de Final.

Partido entre Tigres y Necaxa. Mexsport

La delegación de Tigres jugará en territorio estadunidense el miércoles 15 de abril. Al considerar el traslado desde Seattle y las supuestas horas de recuperación, el club alegó que no se cumplía el intervalo de 72 horas entre partidos. Ante esto, la Liga MX dio el visto bueno inmediato, obligando al Necaxa a modificar su planeación semanal para recibir al "invitado" en un horario vespertino el día sábado.

REINCIDENCIA EN LAS AYUDAS CALENDÁRICAS PARA LOS FELINOS

Lo que más ruido hizo entre los seguidores del futbol mexicano es que esta situación ya parece una costumbre para los de San Nicolás de los Garza. Hace apenas unas semanas, aplicaron la misma estrategia para su duelo contra Querétaro. En aquella ocasión, pasaron el juego del viernes al domingo 15 de marzo, solo porque jugaron un jueves en Ohio contra el Cincinnati.

Tigres enfrentando a Necaxa. Mexsport

Curiosamente, ese beneficio de reprogramar partidos no siempre se traduce en éxito dentro de la cancha, pues contra los Gallos no pasaron del empate sin goles en el Estadio Universitario. Ahora, con la mente dividida, Tigres recibirá primero al Seattle Sounders en 'El Volcán' este miércoles a las 19:00 horas para la ida.

El equipo de la UANL sabe que el conjunto de la MLS es un rival sumamente incómodo en el futbol norteamericano, por lo que prefirieron asegurar el descanso extra en la liga local, debido a su apretado calendario. La moneda está en el aire, pero tendrán el descanso suficiente para reponerse de cara al cierre del Clausura 2026.