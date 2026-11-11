Los Tigres piensan en Santiago Baños; rumores ya molestan en América 

Santiago Baños es el nombre que más eco hace en la caótica estructura de los Tigres. El directivo del América gusta en las altas esferas de Cemex, para tomar la presidencia del club.

Con la salida de Carlos Emilio González y la crisis deportiva, los Tigres analizan una baraja de nombres en la que el exitoso directivo del América lleva ventaja por prestigio.

¿Pero qué tan cerca está Santiago Baños de cambiar las plumas por garras? Al momento, únicamente sondeos de Tigres por la situación del directivo.

La intención de Tigres en proponerle la presidencia a Santiago Baños es verídica. Aunque el aspecto económico es lo de menos, la institución norteña no quiere esperar hasta que el América finalice su participación en el torneo Apertura 2026, para negociar.

Los Tigres no se han acercado al presidente deportivo de las Águilas con alguna oferta.

Santiago Baños se mantiene sólido dentro de la reestructuración del equipo, luego de la llegada de un fondo de inversión a Grupo Ollamani, entidad que gestiona tanto al club y al estadio Banorte en una misma sociedad.

La relación de Santiago Baños con altos mandos es buena. Los éxitos del equipo, en el que resalta el histórico tricampeonato, lo mismo que su pasado en Selección Mexicana, lo hace gozar de un alto estatus y confianza. Su renovación en marzo pasado, con un vínculo azulcrema hasta 2029, lo respalda.

Molestan filtraciones de prensa regia

Fuentes internas en el equipo aseguran que el tema del interés de Tigres por Baños ya provocó molestia en el mismo directivo y su entorno, por la filtración de sondeos desde la Sultana del Norte.

Al tiempo, aseguran que su prioridad en estos momentos es ayudar al técnico Guillermo Almada a apuntalar al equipo para la Liguilla del Apertura 2026.

América cerrará la frase regular justamente de visita ante los Tigres (21 de noviembre), una vez que se reanude el torneo de Liga MX por el parón de fecha FIFA.