Muchas horas de vuelo: Karim López vuelve a la G League; los Grizzlies lo asignan otra vez al Hustle

Karim López vive una semana de constantes movimientos entre la NBA y la G League. Los Memphis Grizzlies asignaron nuevamente este jueves 12 de noviembre al mexicano al Memphis Hustle, apenas un día después de recuperarlo para el primer equipo.

La decisión le permitirá al alero sonorense continuar con su desarrollo y sumar minutos de competencia en la liga de desarrollo, donde dejó una gran impresión durante su presentación del martes frente al Osceola Magic.

En su debut con el Hustle, López fue titular y jugó casi 32 minutos. Registró 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos, una actuación muy completa que lo dejó cerca del doble-doble y confirmó su capacidad para aportar en diferentes facetas del juego. Su equipo, sin embargo, no pudo quedarse con la victoria y perdió 101-98 ante Osceola.

De la G League a los Grizzlies y de regreso

La primera asignación de Karim a la filial ocurrió el sábado 7 de noviembre. Después de su destacada actuación del martes, los Grizzlies lo llamaron de regreso el miércoles 11 para reincorporarlo a la plantilla principal y tenerlo disponible frente a los Denver Nuggets. Aunque estuvo con el primer equipo, López no recibió minutos en ese partido. Un día después, la organización volvió a enviarlo al Memphis Hustle.

El movimiento coincide con el calendario de la filial, que este jueves recibe al Oklahoma City Blue en el Landers Center, dentro del Tip-Off Tournament de la G League.

Karim López busca consolidarse en la NBA

A sus 19 años, López atraviesa su primera temporada en el basquetbol profesional estadounidense. Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2026, con el puesto 21 global, forma parte de los planes de desarrollo de Memphis.

A diferencia de los jugadores con contratos de doble vía (two-way), López cuenta con un contrato estándar con los Grizzlies, lo que permite a la franquicia asignarlo a su equipo afiliado y recuperarlo cuando lo considere necesario.

Por ahora, la prioridad es que acumule experiencia, tenga continuidad en la duela y aproveche cada oportunidad. Su actuación ante Osceola fue una primera muestra de lo que puede aportar cuando recibe tiempo de juego.