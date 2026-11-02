América nunca jugó con 10 extranjeros; Liga MX aclara el caso de Ícaro 

La controversia se desató después del empate 2-2 entre América y Toluca, cuando Antonio Mohamed señaló que las Águilas habían utilizado a 10 jugadores no formados en México (NFM) durante el Apertura 2026.

“Polémico es que el América ha tenido 10 extranjeros en el torneo… Es el único equipo del futbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha”, afirmó el ‘Turco’ en conferencia de prensa, apuntando específicamente al caso de Ícaro da Conceicao.

El brasileño comenzó el torneo registrado con el primer equipo, disputó seis partidos y anotó un gol. Posteriormente, con las llegadas de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, el club lo dio de baja del registro principal y lo envió a la Sub-21 para liberar plazas, un movimiento que generó especulaciones sobre si se había rebasado el límite de nueve NFM registrados simultáneamente en Primera División.

Ícaro celebrando su gol con el América MEXSPORT

Liga MX aclara que América nunca cometió una falta al reglamento con Ícaro

La Liga BBVA MX emitió el comunicado este lunes, en el que descartó cualquier infracción reglamentaria en el caso del futbolista Ícaro Da Conceicao del Club América.

“Ante las versiones que señalan una posible violación al reglamento por la utilización de los números 27 y 217 por parte del jugador Ícaro Da Conceicao, del Club América, la LIGA BBVA MX aclara que no existe una violación al Reglamento de Competencia, toda vez que el cambio de numeración se realizó conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables”, se lee en el documento oficial.

El organismo explicó que Ícaro inició el Apertura 2026 registrado en Liga MX con el dorsal 27. El Club América solicitó posteriormente su traslado a la categoría Sub-21, trámite que se formalizó el 10 de septiembre dentro del periodo reglamentario de registros, de acuerdo con el artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21.

Como consecuencia de ese cambio de categoría, la reglamentación obligó a adecuar su número, ya que la Sub-21 reserva los dorsales del 181 al 230; por esa razón se le asignó el 217.

La Liga sustentó la modificación en el artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el artículo 60 del Reglamento de Liga MX, que autorizan el cambio de dorsal cuando existe una razón debidamente justificada.

Además, precisó que, a solicitud del Club América, se le otorgó al jugador el Carnet Único dentro del plazo reglamentario establecido. Ese documento habilita a Da Conceição para participar tanto en Sub-21 como en Liga MX de forma simultánea y sin restricciones, conforme a las disposiciones aplicables.

Con esta aclaración, el organismo puso fin a las especulaciones que rodearon a Coapa y confirmó que no existe sanción ni riesgo de pérdida de puntos por el manejo administrativo del brasileño ni por el uso de los dos dorsales durante el torneo.