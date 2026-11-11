El millonario problema que ni América ni Palmeiras quieren: la verdad detrás de Raphael Veiga

Lo de Raphael Veiga es un malestar oculto. Le duele al América y al Palmeiras. Ninguno lo quiere de vuelta. El jugador, que parecía ser una brillante contratación para las Águilas, se ha quedado en mito y no será adquirido por el club, que el 31 de diciembre se desprende de él.

De hecho, el América ya no lo quiere contemplar más y el mismo Guillermo Almada pretende dejarlo de lado cuando regrese de su recuperación en Brasil. A pesar de que en el inicio de su proceso confió en él, se ha dado cuenta de que no funciona, sobre todo porque es un jugador que repele el desgaste físico, misma situación que Carlos Álvarez, mientras que Almada prefiere jugadores que derrochen esfuerzo.

La directiva del América, encabezada por Santiago Baños, tiene claro el concepto de Veiga.

¿Por qué el América no quiere a Raphael Veiga?

"Es un jugador caro, que impacta en nuestra nómina. Existen pocas probabilidades de que se quede con nosotros. Por ahora está en Brasil rehabilitándose y volverá, pero de comprarlo, lo veo difícil", manifestó Baños.

El 10 de octubre, Raphael Veiga, de discreto currículum en México, se lesionó el hombro en un partido ante el Monterrey. A los tres días emprendió el vuelo a Brasil para estar en casa y continuar su recuperación. El América le sigue pagando su contrato y su sueldo aunque no lo utilice. Le pagan 3 millones de pesos al mes y el rendimiento ha sido escueto: 35 partidos con cinco goles y ocho asistencias. Más trote que carrera y más pases fallados que aciertos. El América prefiere desechar la opción de compra que además es costosa; Palmeiras quiere 5.7 millones de dólares.

El mismo club brasileño, al que Veiga ama, no lo quiere, por ahora. Según reporta el ge.globo, el vicepresidente del Palmeiras, Paulo Buosi, espera que el América lo compre, porque ellos no pretenden recuperarlo por ahora.

EN PALMEIRAS TAMPOCO LO QUIEREN

"Veiga tiene la posibilidad de rescindir su contrato con el club Palmeiras. Es un jugador que también nos interesa mucho, y él está interesado, pero, en este momento, nuestra atención está puesta en los tres campeonatos en los que aún estamos compitiendo".

Está claro que ni en México ni en Brasil quieren a un jugador que no da todo en la cancha.