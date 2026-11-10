Santiago Baños, Vigón y Pavel Pardo, las opciones de Tigres para directivo

Después de no clasificar a la Liguilla, se vienen cambios importantes en la estructura de los Tigres y dentro de estos movimientos surgen varios nombres importantes: Santiago Baños, Juan Pablo Vigón y Pavel Pardo.

En las últimas horas, varios reportes han señalado que el actual presidente deportivo del Club América estaría dejando Coapa para llegar a la Sultana del Norte.

Santiago Baños, opción para ser el presidente deportivo de los Tigres. Mexsport

Baños, quien está en América desde 2017 y fue el artífice del tricampeonato, es el nombre más fuerte para tomar el mismo puesto, ahora con los Felinos.

Por el momento, los Tigres no han negociado son Santiago ni con el América para su contratación, pero se espera que en los próximos días o semanas haya adelantos de su posible llegada.

Juan Pablo Vigón y Pavel Pardo por el puesto como director deportivo en Tigres

Además del puesto como presidente, también han comenzado a sonar varios nombres para ser el director deportivo de los Tigres y dentro de ellos aparecen Juan Pablo Vigón y Pavel Pardo.

Vigón es actual futbolista felino y con 35 años, estaría contemplando el retiro de las canchas para ponerse a trabajar ahora como director deportivo.

Hasta ahora, Juan Pablo luce como la opción más atractiva, debido a que ya conoce a la institución y además ha tenido una larga trayectoria como jugador, elementos que le podrían ayudar a ser bien su trabajo.

Pavel Pardo, por su parte, es otro candidato que aparece para ser director deportivo. El exjugador mexicano fue visto el último partido en el Volcán, hablando con gente del club, por lo que los rumores sobre que se integre en la nueva estructura de los Tigres aparecen.

Hasta el momento, ni la llegada de Santiago Baños, ni las de Vigón o Pardo están definidas. Seguramente Tigres se comenzará a mover a finales del 2026 para comenzar un nuevo proceso que les devuelva la gloria que tuvieron durante muchos años.