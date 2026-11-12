Castigan al Valencia de Aguirre tras polémico duelo contra Real Madrid

El Valencia de Javier Aguirre conoció los castigos derivados del controvertido encuentro contra Real Madrid: su director deportivo, Braulio Vázquez, recibió dos partidos de suspensión, mientras que el capitán José Luis Gayà fue sancionado con un encuentro después de su expulsión.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol castigó al directivo por las protestas que protagonizó durante el descanso en el túnel de vestuarios, donde, de acuerdo con el acta del árbitro Hernández Maeso, se encaró con uno de los asistentes y posteriormente con el propio silbante.

La suspensión de Vázquez abarcará los compromisos contra Rayo Vallecano y Osasuna, además de incluir una multa económica. Durante esos encuentros, el dirigente tendrá prohibido acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios.

El árbitro consignó que el director deportivo se dirigió de manera reiterada y en tono exaltado al asistente para reclamar una decisión. Posteriormente, según su relato, mantuvo la misma actitud frente a él.

La Policía Nacional intervino para identificar al dirigente y, conforme al documento arbitral, sus agentes tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para terminar con el incidente que se produjo durante el intermedio.

La resolución disciplinaria dejó consecuencias para el equipo de Aguirre, que deberá afrontar su siguiente compromiso sin uno de sus referentes dentro de la cancha y con restricciones para su director deportivo.

Valencia cuestiona lo que quedó fuera del acta

El Valencia mantuvo su inconformidad porque consideró que el reporte arbitral no incluyó otros altercados ocurridos en el túnel de vestuarios en los que estuvieron involucrados futbolistas del Real Madrid.

La entidad de Mestalla cuenta con un video de lo sucedido y expresó su extrañeza por la ausencia de referencias a Jude Bellingham y Antonio Rüdiger en el documento que sirvió como base para las sanciones.

El malestar del club se centró así en el contenido del acta, además de los castigos impuestos. La institución cuestionó que el relato de Hernández Maeso recogiera la conducta de su director deportivo y omitiera los otros episodios que señaló.

Por su parte, Gayà cumplirá su partido de suspensión ante Rayo Vallecano, después de recibir la tarjeta roja directa al 79’ por una entrada sobre Kylian Mbappé.

La baja del capitán obligará a Javier Aguirre a ajustar su defensa para ese encuentro de la Liga de España, mientras continúa la inconformidad del Valencia por lo ocurrido frente al conjunto madrileño.