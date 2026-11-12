Yolanda Thomas hace historia como entrenadora del Orlando Pride en la NWSL

Yolanda Thomas fue nombrada entrenadora permanente del Orlando Pride, equipo de la National Women's Soccer League (NWSL), luego de asumir el cargo como interina en agosto pasado. Con este nombramiento, se convirtió en la primera mujer negra en ocupar de manera permanente la dirección técnica de un club en la historia de la competencia.

El anuncio se realizó este jueves 12 de noviembre, cuando la institución informó que la entrenadora firmó un contrato multianual. La estratega será la quinta entrenadora permanente en la historia del conjunto de Orlando, que decidió mantenerla al frente del proyecto después de su periodo como interina.

Thomas llegó al equipo antes de la temporada 2023 como auxiliar técnica. El 31 de agosto de 2026 asumió la dirección del primer equipo tras la salida de Seb Hines, quien dejó el cargo luego de dirigir al Pride durante una etapa en la que conquistó los títulos de la NWSL Shield y el campeonato de la liga en 2024.

La trayectoria de Yolanda Thomas en el futbol

Antes de incorporarse al Orlando Pride, Yolanda trabajó en el futbol universitario y en la Women's Premier Soccer League (WPSL), donde ocupó puestos de dirección de entrenamiento en Tulsa Soccer Club y Fortuna Tulsa.

Durante su etapa con Fortuna Tulsa consiguió dos campeonatos de conferencia y participaciones en distintas fases nacionales. En 2019 recibió el reconocimiento como entrenadora del año de la conferencia Red River de la WPSL.

Su experiencia incluye el trabajo en las selecciones juveniles de Estados Unidos. En 2025 dirigió dos campeonatos de la selección femenil Sub-23 y actualmente participa en la identificación de talento para el programa nacional.

El reto de dirigir al Orlando Pride

Entre las futbolistas que estarán bajo sus órdenes destaca la mexicana Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien llegó al Orlando Pride en agosto de 2025 procedente de Tigres UANL Femenil. La delantera firmó un contrato hasta 2027, con una opción para extenderlo un año más, y forma parte de las jugadoras que el club mantiene bajo contrato para la próxima temporada.

El nombramiento llega después de una temporada complicada para el conjunto de Florida. El Orlando Pride terminó la campaña 2026 en el undécimo lugar, con 36 puntos y un registro de 11 victorias, 16 derrotas y tres empates, por lo que quedó fuera de los playoffs.

La entrenadora sueca tendrá ahora la responsabilidad de encabezar el siguiente proyecto deportivo del club, que busca recuperar el protagonismo alcanzado en 2024. La directiva destacó su conocimiento de la institución, su liderazgo y el trabajo realizado con las futbolistas como factores para mantenerla en el puesto.