Manchester United ha gastado 100 millones de libras en entrenadores desde la partida de Ferguson
Los constantes cambios en el banquillo que han sufrido los Red Devils han costado una fortuna en indemnizaciones
El Manchester United ha sufrido un gasto de 100 millones de libras por las malas decisiones para establecer un proyecto deportivo sólido a largo plazo, pues desde el retiro de Sir Alex Ferguson no han vuelto a ser protagonistas, mucho menos han cuidado sus finanzas.
Luego de ganar su última Premier League en 2013, mismo año en que Ferguson abandonó el timón de Old Trafford, han pasado ocho entrenadores (sin contar interinatos) por los Red Devils, donde la gran mayoría han pasado con más pena que gloria.
De acuerdo con un recuento del medio inglés The Telegraph, la cifra que ha gastado el club en su banquillo supera los 100 millones de libras esterlinas. Una cantidad que refleja el costo de la inestabilidad deportiva que ha acompañado al Manchester United durante más de una década.
Mourinho y Amorim, los grandes problemas económicos
En el primer lugar entre los entrenadores más costosos para el cuadro inglés figura José Mourinho, quien para muchos fue el más exitoso en la última década, pues consiguió tres títulos, entre ellos uno internacional: la Europa League 2017. Sin embargo, su relación con los dirigentes se fracturó en diciembre de 2018 y su indemnización costó 19.6 millones de libras.
En el segundo peldaño se encuentra otro portugués, Ruben Amorim, quien, luego de brillar con el Sporting de Lisboa, llegó al banquillo de Old Trafford con el objetivo de enmendar los errores de Erik ten Hag. Pero sus resultados dejaron mucho que desear, aunado a una conferencia de prensa crítica en la que le exigió a los directivos del club hacer su trabajo. En enero de 2026, los dirigentes desembolsaron 19.2 millones de libras para finalizar su vínculo.
Finalmente, el DT alemán Ralf Rangnick completa el podio. A diferencia de los portugueses, no salió por la puerta de atrás ni tuvo problemas con los directivos, sino que su partida fue por mutuo acuerdo para convertirse en el seleccionador de Austria. Sin embargo, el Manchester United le tuvo que pagar 14.7 millones de libras.
¿Qué otros entrenadores han impactado negativamente las finanzas del club?
- José Mourinho — 19.6 millones de libras.
- Ralf Rangnick — 14.7 millones de libras.
- Erik ten Hag — 10.4 millones de libras.
- Ole Gunnar Solskjaer — 9.1 millones de libras.
- Rúben Amorim — 8.2 millones de libras.
- Louis van Gaal — 8.4 millones de libras.
- Michael Carrick — 5 millones de libras.
- David Moyes — 4.9 millones de libras.