Manchester United ha gastado 100 millones de libras en entrenadores desde la partida de Ferguson

El Manchester United ha sufrido un gasto de 100 millones de libras por las malas decisiones para establecer un proyecto deportivo sólido a largo plazo, pues desde el retiro de Sir Alex Ferguson no han vuelto a ser protagonistas, mucho menos han cuidado sus finanzas.

Luego de ganar su última Premier League en 2013, mismo año en que Ferguson abandonó el timón de Old Trafford, han pasado ocho entrenadores (sin contar interinatos) por los Red Devils, donde la gran mayoría han pasado con más pena que gloria.

De acuerdo con un recuento del medio inglés The Telegraph, la cifra que ha gastado el club en su banquillo supera los 100 millones de libras esterlinas. Una cantidad que refleja el costo de la inestabilidad deportiva que ha acompañado al Manchester United durante más de una década.

Mourinho y Amorim, los grandes problemas económicos

En el primer lugar entre los entrenadores más costosos para el cuadro inglés figura José Mourinho, quien para muchos fue el más exitoso en la última década, pues consiguió tres títulos, entre ellos uno internacional: la Europa League 2017. Sin embargo, su relación con los dirigentes se fracturó en diciembre de 2018 y su indemnización costó 19.6 millones de libras.

En el segundo peldaño se encuentra otro portugués, Ruben Amorim, quien, luego de brillar con el Sporting de Lisboa, llegó al banquillo de Old Trafford con el objetivo de enmendar los errores de Erik ten Hag. Pero sus resultados dejaron mucho que desear, aunado a una conferencia de prensa crítica en la que le exigió a los directivos del club hacer su trabajo. En enero de 2026, los dirigentes desembolsaron 19.2 millones de libras para finalizar su vínculo.

Finalmente, el DT alemán Ralf Rangnick completa el podio. A diferencia de los portugueses, no salió por la puerta de atrás ni tuvo problemas con los directivos, sino que su partida fue por mutuo acuerdo para convertirse en el seleccionador de Austria. Sin embargo, el Manchester United le tuvo que pagar 14.7 millones de libras.

¿Qué otros entrenadores han impactado negativamente las finanzas del club?

José Mourinho — 19.6 millones de libras.

Mourinho ganó tres títulos con los Red Devils. REUTERS

Ralf Rangnick — 14.7 millones de libras.

Ralf Rangnick abandonó su cargo por mutuo acuerdo con la directiva. AFP

Erik ten Hag — 10.4 millones de libras.

Erik ten Hag sosteniendo la FA Cup que ganó con el Manchester United. Reuters

Ole Gunnar Solskjaer — 9.1 millones de libras.

Ole Gunnar Solskjaer dejó al Manchester United en la séptima posición de la Premier League en su última campaña. Reuters

Rúben Amorim — 8.2 millones de libras.

Rúben Amorim se fue sin haber ganado ningún título. Reuters

Louis van Gaal — 8.4 millones de libras.

Louis Van Gaal dirigió al Manchester United durante dos temporadas Redes Sociales

Michael Carrick — 5 millones de libras.

Michael Carrick solamente ganó 1 de sus primeros 10 partidos con Manchester United en la Premier League. Reuters

David Moyes — 4.9 millones de libras.