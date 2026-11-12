Argentina mantendrá ‘retirado’ el ’10’ de Lionel Messi por tiempo indefinido

Honor a la leyenda. La Selección de Argentina ha tomado la decisión de mantener sin dueño el histórico dorsal ’10’ que dejó Lionel Messi luego de su retiro y así será por lo menos hasta que la FIFA o CONMEBOL dicten lo contrario.

Hace unas semanas se cerró el ciclo de Leo con la Albiceleste, la pasada Fecha FIFA entró en la convocatoria solamente para su partido de despedida, pero para estos encuentros internacionales Messi ya no formó parte de la lista y existía la duda de quién sería el heredero de su número.

Franco Mastantuono, Nico Paz y Enzo Fernández era los nombres que más sonaban para tomar ese dorsal ’10’ pero dentro de la Selección Argentina tomaron la decisión de que nadie portaría ese número por el momento y así será hasta que sea estrictamente necesario.

En la presente Fecha FIFA Argentina tiene programados dos partidos amistosos frente a Uruguay y Costa Roca, sin embargo, al no tratarse de partidos de competición oficial la Albiceleste no está obligada a darle el dorsal ’10’ a ningún jugador.

¿Cuánto tiempo Argentina mantendrá intacto el ’10’ de Messi?

La Selección Argentina no tiene ningún partido oficial en el futuro cercano, por lo que el ’10’ de Lionel Messi podría permanecer intacto prácticamente todo el próximo año y probablemente hasta mediados del 2028.

Al ser anfitrión del 2030 Argentina no disputará Eliminatorias de CONMEBOL que apuntan a comenzar a finales del 2027 por lo que el próximo partido oficial de la Albiceleste podría ser hasta la Copa América del 2028.

En dicha competencia CONMEBOL sí obliga a todas las selecciones a registrar a sus futbolistas con dorsales del 1 al 26 por lo que Argentina se vería forzado a darle el ’10’ de manera oficial a otro jugador y hasta ese momento podríamos conocer al ‘heredero’ de Leo.