Cruz Azul, América y Chivas por el liderato: ¿qué necesitan para terminar en primer lugar?

El Apertura 2026 tendrá un cierre de película. La Jornada 17 tendrá varias cosas en juego, una de ellas el liderato de la Tabla General. Esta posición ya solo la pueden tener tres equipos: Cruz Azul, América o Chivas. Esta tercia de equipos grandes del futbol mexicano tienen la oportunidad de terminar en primer lugar si se dan los resultados que necesitan en el final de campaña regular.

Tras 16 Jornadas, Cruz Azul marcha en primer lugar de la Tabla General con 32 puntos, producto de 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas. Seguido de ellos está América con 30 unidades, mismas que Chivas, pero en diferencia de goles tienen ventaja las Águilas con un +15, mientras que Guadalajara tiene +11.

¿Qué necesita Cruz Azul para ser líder?

Al entrar a la Jornada 17 como líderes, Cruz Azul depende de si mismo para permanecer en dicha posición. En el fin de temporada regular, La Máquina se mide a Chivas, rival al cual le tiene que ganar para asegurar el primer lugar con 35 puntos. Si empata, América podría pasarlos con una victoria. En caso de que pierdan y las Águilas también gane, podrían caer hasta el tercer lugar.

Cruz Azul está en 1er lugar MEXSPORT

¿Qué necesita América para ser líder?

América pasó gran parte de la temporada regular en el liderato de la Tabla General. Sin embargo, su último empate ante Pumas y la más reciente victoria de Cruz Azul los bajó al segundo puesto. Ante esto, los de Coapa dependen de que haga La Máquina frente al Rebaño.

El primer resultado que ocupan los dirigidos por Guillermo Almada es que Cruz Azul no le gane a Chivas. Tras esto, América tendría que ganarle a Tigres en la Jornada 17: si ganan los de Coapa y los celestes empatan, estos equipos igualarían en puntos, pero los azulcremas tendrían la ventaja por mejor diferencia de goles.

América quiere el liderato del AP26 MEXSPORT

¿Qué necesita Chivas para ser líder?

De los tres que se pelean el liderato, Chivas es el único que tiene una ventaja en la Jornada 17: jugar de local. Justamente este duelo será ante Cruz Azul, el cual está obligado a ganar. Si vencen a La Máquina y si América no le gana a Tigres, el Rebaño terminaría en la primera posición de la clasificación.