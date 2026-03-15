Tigres no levanta y firma un amargo empate ante Querétaro en el 'Volcán'

El futbol mexicano regaló un duelo rocoso y de escasas emociones en la cancha del Estadio Universitario, donde los Tigres de la UANL fracasaron en su intento de descifrar el cerrojo defensivo y terminaron firmando un amargo empate sin anotaciones frente a los Gallos Blancos de Querétaro. En este duro choque correspondiente a la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la afición regiomontana presenció un partido gris, marcado por las constantes interrupciones, la rudeza y la total falta de contundencia de sus máximas figuras al ataque.

Nahuel Guzman atajando un disparo. Mexsport

Con este sorpresivo marcador final, el conjunto felino desperdició una oportunidad inmejorable para escalar a los primeros puestos de la tabla general, quedándose estancado momentáneamente en el sexto lugar con 17 puntos. Por su parte, la escuadra emplumada sacó oro puro y un punto con sabor a victoria de una de las aduanas más complejas del país, aunque su situación deportiva no mejora demasiado, ya que se mantiene en el fondo de la clasificación, ocupando el penúltimo peldaño con apenas siete unidades.

UN DUELO TRABADO Y LLENO DE INFRACCIONES

Desde el silbatazo inicial, el trámite del enfrentamiento resultó sumamente friccionado. Las aproximaciones de peligro en las áreas escasearon de forma alarmante y el desgaste físico se impuso sobre el talento. Apenas a los diez minutos de acción, el zaguero Jesús Angulo recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro, marcando la tónica ríspida de lo que sería toda la primera mitad. El ídolo francés André-Pierre Gignac intentó abrir el marcador cerca del minuto 24 con un cobro de tiro libre directo que salió rozando el travesaño, provocando el suspiro de los asistentes en el ‘Volcán’, pero el anhelado grito de gol se ahogó en las gargantas.

Marcelo Flores a punto de rematar de cabeza. Mexsport

La tensión aumentó considerablemente antes del descanso cuando las malas noticias impactaron al banquillo visitante. El portero titular Guillermo Allison sufrió una dolorosa lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego, cediendo su lugar bajo los tres postes al arquero suplente José Hernández para el arranque del complemento. Además, las constantes faltas y amonestaciones, como las de Vladimir Loroña y Daniel Parra, confirmaron la intensidad con la que ambos planteles pelearon la posesión del esférico.

FRUSTRACIÓN FELINA, REPARTO DE PUNTOS Y A PENSAR EN CONCACHAMPIONS

Para la segunda parte, la dinámica del partido mantuvo su tónica espesa. Ante la inoperancia ofensiva, el cuerpo técnico local movió sus piezas al minuto 58, sacando de la cancha a elementos de peso como Gignac, Marcelo Flores y Ozziel Herrera para darle ingreso al dinamismo de Ángel Correa, Diego Sánchez y Diego Lainez. A pesar de las múltiples modificaciones y de inyectar velocidad en las bandas, la zaga queretana resistió los embates de forma verdaderamente heroica, cortando todos los circuitos de creación.

Jugadores de Tigres y Querétaro disputando el balón. Mexsport

En la recta final del compromiso, los universitarios sufrieron su propia baja médica cuando Rafael Guerrero salió lastimado para darle minutos a Joaquim. Los instantes definitivos se consumieron entre intentos desesperados y remates desviados de jugadores como Juan Brunetta y el recién ingresado Correa, quien justo en tiempo de compensación sacó un disparo que obligó al arquero Hernández a realizar una atajada salvadora. Finalmente, el silbante pitó la conclusión del duelo, sentenciando una repartición de puntos que genera dudas en el poderoso proyecto felino y otorga un ligero respiro a los visitantes.

Ahora Tigres deberá de pensar en la vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante FC Cincinnati, ya que, se encuentra perdiendo la eliminatoria por 3-0 y no convirtió un gol de visitante, por lo que deberá de realizar una verdadera hazaña el próximo jueves 19 de marzo en el Estadio Universitario.