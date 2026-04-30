Tigres llegará a la ida de Cuartos de Final ante Chivas con bajas sensibles 

El camino hacia el título del Clausura 2026 arrancó con una mezcla de sabor agridulce para los Tigres de la UANL. Aunque el conjunto de la Sultana del Norte regresó con una ventaja mínima tras vencer al Nashville SC en la Concacaf Champions Cup, la factura física pasó un cobro muy alto. El estratega Guido Pizarro enfrenta ahora un rompecabezas táctico para recibir a las Chivas del Guadalajara en la ida de los Cuartos de Final.

Joaquim Pereira sobre el césped del Estadio Universitario. Mexsport

La carga de trabajo resultó extenuante para la plantilla auriazul. Con un calendario de locura que registró 14 partidos en apenas 57 días, el desgaste muscular se convirtió en el principal enemigo en San Nicolás de los Garza. Este promedio de un encuentro cada cuatro jornadas agotó las reservas de piezas clave, dejando al equipo vulnerable justo en el momento más importante de la temporada de futbol mexicano.

AUSENCIAS CONFIRMADAS QUE SACUDEN EL ONCE INICIAL

La noticia que más dolió en el campamento felino fue la situación de Joaquim Pereira. El defensa brasileño, pilar en la zaga central, no logró superar las molestias físicas que lo alejaron del viaje a Tennessee. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, el jugador realizó trabajo diferenciado y quedó totalmente descartado para el choque ante el Rebaño Sagrado. Su ausencia obligará a reajustar la línea de fondo en un partido donde no recibir gol de visitante es vital.

Ozziel Herrera sentado sobre el césped. Mexsport

Por si fuera poco, el panorama se oscureció con la baja de Ozziel Herrera. El atacante, quien fue el héroe en la ida de la Concachampions, salió entre algodones tras sufrir una lesión muscular justo después de anotar el gol del triunfo. El joven extremo permaneció en fisioterapia y se someterá a estudios médicos definitivos este viernes, pero su participación el sábado luce prácticamente imposible. Sin su desequilibrio por las bandas, el ataque de la UANL pierde una de sus variantes más explosivas de los últimos meses.

EL POSIBLE CUADRO TITULAR ANTE EL GUADALAJARA

Ante este escenario de emergencia, Guido Pizarro perfiló una alineación que mezcla experiencia con la necesidad de cubrir los huecos dejados por los lesionados. El arco estará resguardado por el histórico Nahuel Guzmán. En la defensa, la responsabilidad recaerá en una línea conformada por Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo y Francisco Reyes, quienes tendrán la difícil tarea de frenar la ofensiva tapatía.

Ozziel Herrera controlando el balón. Mexsport

En la zona de recuperación, los uruguayos César Araújo y Fernando Gorriarán llevarán los hilos del mediocampo, mientras que la generación de peligro quedará en los pies de Diego Lainez y Ángel Correa. Finalmente, la ofensiva buscará capitalizar las oportunidades con la dupla de Juan Brunetta como enganche y Rodrigo Aguirre como referente de área. El silbatazo inicial en el Estadio Universitario será este sábado 2 de mayo a las 19:00 horas, donde los Tigres buscarán imponer su localía pese a las adversidades.