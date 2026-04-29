Chivas enamora a su afición y revela su jersey edición especial por el 120 aniversario

El Club Deportivo Guadalajara se viste de gala. En la antesala de una de las celebraciones más trascendentales de su rica historia, Chivas cautivó a su inmensa afición al revelar las primeras imágenes de su nuevo jersey edición especial. Esta majestuosa prenda conmemora el 120 aniversario de la institución rojiblanca y rápidamente desató una ola de reacciones positivas en internet. A través de diversas plataformas digitales, los fanáticos pudieron apreciar una camiseta que funciona como una máquina del tiempo, rindiendo un merecido y espectacular tributo a los orígenes del equipo más querido del futbol mexicano.

Cuello del jersey edición especial de Chivas. Foto: Redes Sociales

Lejos de los diseños saturados que dominan la época moderna, la marca encargada de vestir al equipo apostó por la máxima elegancia. Aunque la playera conserva el sagrado patrón de rayas verticales, en esta ocasión el color blanco asume un mayor protagonismo sobre el rojo. Esta decisión estética entrega una apariencia limpia, sobria y con un toque minimalista que encantó a los seguidores desde el primer vistazo, convirtiéndola de inmediato en un objeto de deseo para los coleccionistas.

EL REGRESO DEL CLUB UNIÓN Y LA MAGIA DE LA NOSTALGIA ROJIBLANCA

Para festejar más de un siglo de grandeza, los creadores de esta indumentaria miraron fijamente hacia el pasado. Uno de los atributos que más suspiros roba es el espectacular cuello tipo henley, el cual incorpora un elegante cierre con botones en color azul marino. Este pequeño pero significativo detalle evoca las etapas más románticas del balompié nacional, recordando los atuendos clásicos que utilizaron las primeras leyendas de la escuadra tapatía durante sus primeros pasos en el profesionalismo.

Escudo de los 120 años de Chivas. Foto: Redes Sociales

Además de la confección retro, el pecho de la camiseta esconde una sorpresa mayúscula que emociona a los puristas. El logotipo de la marca fabricante aparece muy discreto, cediendo todo el peso visual al histórico emblema del Club Unión, el nombre fundacional con el que nació la franquicia. Este escudo, que se presenta con trazos estilizados, respeta la tradición y conecta a las nuevas generaciones de "chivahermanos" con aquellos hombres que sentaron las bases del campeonísimo.

DETALLES DORADOS Y TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL REBAÑO SAGRADO

Un acontecimiento de este calibre requería un sello distintivo inconfundible. Por ello, la armadura luce un deslumbrante parche conmemorativo en tono dorado brillante, donde resalta la imponente leyenda “1906-120 Aniversario”. Este elemento no solo eleva el nivel visual de la prenda, sino que carga en su brillo con todo el peso histórico de los campeonatos, los ídolos y la pasión inagotable que caracterizan a los rojiblancos.

Así lucirá de frente el nuevo jersey de los 120 años de Chivas. Foto: Redes Sociales

Como un abrazo directo a la identidad y al sentido de pertenencia, la parte interna del cuello resguarda la icónica frase "Rebaño Sagrado". Así, cada jugador que porte esta camiseta sentirá en la piel el orgullo de representar a millones de mexicanos. Finalmente, más allá de la romántica estética antigua, los materiales de fabricación responden a las más altas exigencias del futbol de élite actual. La tela cuenta con tecnología avanzada que garantiza ligereza, frescura y total comodidad para los atletas en la cancha. Con este lanzamiento, el Guadalajara anota un golazo institucional y prepara el terreno para un festejo verdaderamente inolvidable.