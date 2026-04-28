Tigres vence a Nashville SC con gol de Ángel Correa y pone un pie en la final en la Concacaf

Un zurdazo implacable de Ángel Correa abrió el camino de Tigres para acercarse a la final de la Copa de Campeones de Concacaf después de saldar con una victoria de 1-0 su visita al campo de Nashville, verdugo del América en la ronda anterior.

El retraso de más de una hora por una tormenta eléctrica no afectó el rendimiento del equipo mexicano, que tendrá la oportunidad de sellar el pase a la final del torneo regional el martes 5 de mayo, cuando sea el anfitrión del duelo de vuelta.

Correa se combinó con Juan Brunetta para sacar el disparo con el balón en el aire desde atrás de la medialuna para batir al arquero Brian Schwake , que hasta ese momento, al minuto 33, había sido la figura de los anfitriones con una salvada momentos antes a un disparo con dirección de gol de Brunetta.

Tigres está alcanzando su mejor nivel en la parte final del año futbolístico; en la liga mexicana viene de una goleada de 5-1 con la que aseguraron su pase a la liguilla. Correa también se encuentra en el mejor momento de la temporada, siendo determinante en la zona de definición.

El partido en Nashville tuvo un retraso de más de una hora debido a una tormenta eléctrica. Mexsport

Nashville llegó a estas alturas después de dejar en el camino al América y al Inter de Miami, dos de los equipos marcados como favoritos. Su defensa había sido su fortaleza, con Schwake como el pilar de sus buenos resultados.

Pero ahora el arquero no tuvo toda la fortuna de su lado cuando alcanzó a tocar con la mano el disparo de Correa; sin embargo, el tiro del argentino campeón del Mundo en Qatar 2022 fue tan fuerte que siguió la trayectoria rumbo a las redes pese al rechace.

Con la mitad del camino recorrido en esta eliminatoria, Tigres debe enfocarse ahora en hacer frente a las Chivas del Guadalajara en el primero de sus partidos de la serie de cuartos de final de la liguilla del fin de semana. Después de ello tendrán tiempo para pensar en completar la misión de avanzar a la serie por el título del torneo de clubes de la región.