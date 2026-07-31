Chivas: Tala Rangel comete terrible OSO en el gol del Puebla (VIDEO) 

Vaya manera de iniciar el torneo por parte del Guadalajara. Hoy, ante Puebla, parecía que el equipo rojiblanco podría ganar fácilmente, sin embargo, el error de Raúl Rangel ha abierto el marcador en favor de la Franja (1-0).

Como en los últimos partidos, Chivas inició con gran dominio, sin embargo, no ha podido reflejarlo en goles, lo más importante para ganar un partido.

Y en un contragolpe, el Rebaño ya va perdiendo. El Puebla recuperó el balón y se fue con todo hacía el arco del ‘Tala’.

Jugadores de Chivas felicitando al 'Tala' Rangel. Mexsport

Emiliano Gómez condujo, se fue hacía afuera y sacó un tiro que el Tala escupió hacía el centro, para que Eduardo Muestre terminará empujando y haciendo el primer gol del partido.

¿Error del Tala o un disparo complicado?

En redes sociales comenzó el debate sobre si el Tala Rangel cometió un error en el gol en contra de Chivas. En principió se vio que el disparo fue con fuerza, sin embargo, en repeticiones se ve diferente.

En diversas tomas se puede apreciar que el portero de Chivas pudo haber hecho algo más en el disparo, como quedarse con el esférico o desviarlo de diferente manera.

No es la primera vez que el Tala Rangel se equivoca, como todos los porteros, siempre hay algún error, sin embargo, el dejar los rebotes tras disparos ha sido una constante para el rojiblanco.

A pesar de que ya tiene rato en primera división, estos problemas siguen saliendo y ahora, ya le costó otro gol en contra al Guadalajara.