Terremoto en Ferrari: Lewis Hamilton pierde a su mano derecha a un mes del inicio de la F1

La reconstrucción de Lewis Hamilton en Ferrari inició con un corte drástica en su círculo íntimo. Apenas cuatro semanas antes de que el semáforo se apague en Australia para inaugurar la temporada 2026, reportes de la prensa inglesa indican que el piloto británico ha cortado vínculos con Marc Hynes, su confidente más cercano y pilar logístico durante la última década.

La salida de Hynes, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Project 44 , la estructura de gestión del siete veces campeón, no es una ruptura menor. El ejecutivo de 47 años fue la sombra de Hamilton durante su amargo debut en Maranello el año pasado, una campaña donde el podio fue un espejismo y la frustración la constante. Según los informes, la separación se ha dado en términos amistosos, motivada por el deseo de Hamilton de renovar su equipo personal tras terminar sexto en el mundial, a una distancia sideral de 267 puntos del campeón Lando Norris.

El destino de Hynes parece estar en el nuevo equipo estadounidense Cadillac, que hará su debut en la parrilla este año, lo que coloca a un antiguo aliado directamente en las filas de la competencia emergente.

Un invierno de cambios y rumores

Esta baja es el segundo golpe estructural en el equipo de Hamilton en menos de un mes. El británico ya había prescindido de los servicios de su ingeniero de carreras, Riccardo Adami, tras una relación que nunca terminó de cuajar en el asfalto. Los nombres de Cedric Michel-Grosjean (McLaren) y Luca Diella suenan con fuerza para ocupar ese asiento estratégico antes de la cita en Melbourne el 8 de marzo.

Sin embargo, el ruido fuera de la pista no se limita a la ingeniería. La prensa británica ha colocado el foco sobre la vida privada de Hamilton, señalando un posible romance con la estrella de televisión Kim Kardashian, un ingrediente extra de distracción en el que probablemente sea el año más técnico de su carrera debido al drástico cambio de regulaciones de la F1.

.El desafío del SF-26

A pesar de las bajas en su equipo de confianza, el piloto de 41 años parece haber encontrado motivos para la esperanza en el nuevo monoplaza. En los recientes tests privados en Barcelona, Hamilton marcó el mejor tiempo con el Ferrari SF-26, una señal alentadora antes de las pruebas oficiales en Baréin.

"La temporada 2026 representa el mayor cambio de regulación que he experimentado en mi carrera", admitió Hamilton. "Cuando comienza una nueva era, todo gira en torno al desarrollo y a avanzar en la misma dirección. Participar en el diseño de un coche tan diferente ha sido un desafío fascinante".

Para Ferrari, la urgencia es máxima. La escudería busca romper una sequía de 11 años sin títulos bajo la dirección de Fred Vasseur, quien describió el nuevo auto como el inicio de un "viaje completamente nuevo". Para Hamilton, sin embargo, el viaje empieza con menos maletas: sin su ingeniero de cabecera y sin el hombre que manejaba sus hilos detrás de escena, el británico apuesta todo a su propia intuición para volver a la cima del podio.