¡LeBron, Curry y Durant juntos! Así quedaron los rosters oficiales del NBA All-Star 2026

La NBA ha oficializado la lista de invitados para su fiesta de mitad de temporada, y la nostalgia se mezclará con la innovación en el Intuit Dome de Inglewood. La liga confirmó los rosters para el All-Star Game 2026, que se celebrará el próximo 15 de febrero, reuniendo una vez más a la trinidad del baloncesto estadounidense: LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant.

En un intento por revivir la competitividad tras las críticas de años anteriores, el comisionado Adam Silver ha implementado un formato revolucionario de "Estados Unidos vs. El Resto del Mundo".

Sin embargo, no será un duelo tradicional de dos bandos. Los 25 jugadores seleccionados se han dividido en tres escuadras que disputarán un mini-torneo de cuatro partidos de 12 minutos cada uno: Team World (Internacionales), USA Stripes (Veteranos) y USA Stars (Jóvenes).

Un movimiento clave en la conformación de los equipos fue la inclusión de Kawhi Leonard (LA Clippers), quien fue añadido a la bolsa de jugadores estadounidenses poco antes del anuncio. Esto provocó que Karl-Anthony Towns, nacido en Nueva Jersey pero representante de República Dominicana, fuera asignado al Team World, potenciando la escuadra internacional.

Los rosters oficiales del All-Star 2026

A continuación, la distribución de los tres equipos que competirán en el torneo:

TEAM USA STRIPES (Veteranos) Dirigidos por Mitch Johnson (Spurs)

LeBron James (Lakers)

Stephen Curry (Warriors)

Kevin Durant (Rockets)

Kawhi Leonard (Clippers)

Jalen Brunson (Knicks)

Jaylen Brown (Celtics)

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Norman Powell (Heat)

TEAM USA STARS (Jóvenes) Dirigidos por J.B. Bickerstaff (Pistons)

Anthony Edwards (Timberwolves)

Devin Booker (Suns)

Tyrese Maxey (76ers)

Cade Cunningham (Pistons)

Scottie Barnes (Raptors)

Chet Holmgren (Thunder)

Jalen Duren (Pistons)

Jalen Johnson (Hawks)

TEAM WORLD (Internacionales) Dirigidos por Darko Rajaković (Raptors)

Luka Dončić (Lakers) - Eslovenia

Nikola Jokić (Nuggets) - Serbia

Giannis Antetokounmpo (Bucks) - Grecia (Duda por lesión)

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) - Canadá

Victor Wembanyama (Spurs) - Francia

Karl-Anthony Towns (Knicks) - R. Dominicana

Jamal Murray (Nuggets) - Canadá

Pascal Siakam (Pacers) - Camerún

Deni Avdija (Trail Blazers) - Israel

La lista de Reservas Seleccionados

Aunque el formato de juego cambió a tres equipos, la selección original respetó la votación de titulares y suplentes por conferencia. Estos son los jugadores que ingresaron al evento como reservas, ganándose su lugar por el voto de los entrenadores:

Reservas de la Conferencia Este:

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Jalen Duren (Detroit Pistons) *Primer All-Star

Jalen Johnson (Atlanta Hawks) *Primer All-Star

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Norman Powell (Miami Heat) *Primer All-Star

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Reservas de la Conferencia Oeste:

Deni Avdija (Portland Trail Blazers) *Primer All-Star

Devin Booker (Phoenix Suns)

Kevin Durant (Houston Rockets)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) *Primer All-Star

LeBron James (LA Lakers)

Jamal Murray (Denver Nuggets) *Primer All-Star