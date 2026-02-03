Miranda blanquea a Cangrejeros y Charros va a semifinales

Luis Fernando Miranda le sacó copia a la que había sido su única actuación previa en Serie del Caribe y guió a los Charros de Jalisco, México Rojo, a la victoria 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, en la tercera jornada de la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Michael Wielansky firmó una gran actuación ofensiva al conectar tres imparables, exactamente los tres batazos en los que llegaron las anotaciones mexicanas, respaldo suficiente para una noche dominada por el pitcheo tapatío.

El triunfo selló una jornada perfecta para México, luego de que los Tomateros de Culiacán, México Verde, vencieron 2-1 a los Federales de Chiriquí, de Panamá, en el primer juego de la doble jornada.

Miranda, refuerzo de los Cañeros de Los Mochis, repitió casi a la perfección la actuación que había firmado en su debut caribeño en Gran Caracas 2023. En aquella ocasión lanzó seis entradas en blanco, permitió dos hits, otorgó una base por bolas y ponchó a siete, para llevarse el triunfo ante Venezuela.

Este miércoles, el zurdo volvió a imponer condiciones con seis entradas sin anotaciones, dos imparables, un pasaporte y cinco ponches, quedándose a dos chocolates de igualar de manera exacta aquella salida.

Desde antes de subir a la loma, Miranda ya contaba con ventaja. Billy Hamilton tuvo su primer juego como titular desde el 26 de diciembre y respondió con un batazo al jardín central que convirtió en doblete de piernas. Más tarde anotó la carrera de la quiniela tras un hit de Wielansky y un error defensivo.

En la tercera entrada, Julián Ornelas abrió con sencillo y Wielansky, con doblete, lo llevó al plato para la segunda carrera. En la quinta, los papeles se invirtieron: Ornelas conectó doblete y anotó con el sencillo productor de Wielansky, que selló la última carrera definitiva.

A la salida de Miranda, el bullpen de los Charros mantuvo el mismo hermetismo. Gerardo Reyes, Matt Foster y Trevor Clifton permitieron solo tres corredores en base —dos hits y una base por bolas— y cerraron el juego sin permitir daño.

La única ocasión en la que Puerto Rico pisó tercera base fue en la novena entrada, cuando Gabriel Cancel abrió con sencillo y avanzó tras una rola y un elevado profundo. La amenaza terminó con una rola a primera base de Isán Díaz, que cerró el juego en jugada sin asistencia de Reynaldo Rodríguez.

Con la victoria, los Charros colocaron su marca en dos triunfos y una derrota y aseguraron su lugar en semifinales, programadas para el viernes, con la mira puesta en repetir como finalistas del clásico caribeño.

Este miércoles se repetirá la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre los dos representativos nacionales. Para los Tomateros, México Verde, un triunfo amarra el boleto a semifinales; para los Charros, significaría avanzar como home team.