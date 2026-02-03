Deschamps respalda a Mbappé y responde a los que lo llaman egoísta: “Es fácil señalar al que más brilla"

En medio del constante escrutinio mediático que rodea a Kylian Mbappé, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, salió públicamente en defensa de su capitán frente a las críticas que lo señalan como un jugador egoísta, más enfocado en su lucimiento personal que en el bienestar colectivo de sus equipos. Las declaraciones del entrenador buscan poner fin a un debate recurrente que, según él, distorsiona la verdadera dimensión futbolística y humana del delantero francés.

Mbappé, una de las máximas figuras del fútbol mundial y referente tanto en la selección francesa como en su club, ha sido objeto de cuestionamientos constantes por su rol protagónico, su influencia en las decisiones deportivas y su fuerte personalidad dentro del vestuario. Sin embargo, para Deschamps, estas críticas carecen de fundamento y responden más a prejuicios y narrativas externas que a hechos concretos.

“Calificar a Kylian de egoísta es no entender nada de lo que aporta a un equipo”, afirmó el técnico campeón del mundo en 2018. “Es un jugador que asume responsabilidades, que trabaja para el grupo y que siempre pone el objetivo colectivo por delante. Si pide el balón o toma decisiones determinantes, es porque tiene la capacidad y el carácter para hacerlo”.

Deschamps subrayó que el liderazgo de Mbappé no se limita a los goles ni a las estadísticas, sino que se manifiesta en su compromiso con la selección, su influencia en los momentos clave y su disposición para asumir la presión que conlleva ser la principal figura de un equipo de élite. “Es fácil señalar al que más brilla. Cuando ganas, eres un líder; cuando pierdes, te llaman egoísta. Así funciona muchas veces el análisis superficial”, añadió el entrenador.

El seleccionador también hizo hincapié en la evolución personal del futbolista, destacando su madurez pese a su juventud. A sus 20 y pocos años, Mbappé ya ha disputado finales mundiales, levantado títulos y cargado con expectativas que pocos jugadores han soportado a esa edad. “Ha crecido mucho, dentro y fuera del campo. Habla con sus compañeros, escucha, y entiende perfectamente cuándo debe asumir protagonismo y cuándo cederlo”, explicó Deschamps.

Las palabras del técnico francés llegan en un contexto donde Mbappé suele estar en el centro de la polémica, ya sea por su rol táctico, sus gestos en el campo o sus decisiones profesionales. No obstante, dentro del vestuario de la selección, la percepción es distinta. Según Deschamps, el delantero mantiene una relación fluida con sus compañeros y su liderazgo es reconocido y respetado. “Si realmente fuera egoísta, no tendría el respaldo del grupo. Y lo tiene”, sentenció.

Con esta defensa pública, Didier Deschamps no solo respalda a su capitán, sino que también lanza un mensaje claro sobre la importancia de diferenciar entre personalidad, ambición y egoísmo. Para el entrenador, Mbappé representa el prototipo del futbolista moderno: competitivo, ambicioso y consciente de su rol, pero profundamente comprometido con el éxito colectivo.

En un fútbol cada vez más dominado por el ruido mediático y los juicios inmediatos, la voz de Deschamps busca devolver el debate a un terreno más justo. Al menos desde su perspectiva, Kylian Mbappé no es un jugador egoísta, sino un líder que asume el peso de la responsabilidad cuando más se necesita.