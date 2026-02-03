Se complica la llegada de Leo Suárez a Mazatlán y el fichaje podría caerse

Cuando todo parecía encaminado para que Leo Suárez se convirtiera en refuerzo del Mazatlán FC, la negociación se ha complicado y el fichaje del mediocampista argentino corre riesgo de caerse.

El jugador, que pertenece a los Pumas de la UNAM, no habría llegado a un acuerdo con la directiva del conjunto Cañonero debido a diferencias contractuales, pese a que la operación se contemplaba únicamente como un préstamo por los próximos meses, hasta el cierre de su participación en la Liga MX.

“Hay que esperar a que se establezca de manera formal (la contratación de Leo) y luego hablaremos del tema”, declaró días atrás el técnico Sergio Bueno, dejando en el aire la llegada del futbolista.

En Mazatlán aún mantienen la esperanza de destrabar la negociación y sumar a Suárez a su plantilla, con la intención de cerrar de la manera más digna posible su último torneo en el máximo circuito del futbol mexicano.

Leo Suárez sigue siendo propiedad de Pumas, pero al no entrar en planes del técnico Efraín Juárez, la directiva universitaria ha buscado acomodarlo en otro club. Ante la falta de opciones, Mazatlán se perfilaba como la alternativa más viable, aunque por ahora el acuerdo sigue sin concretarse.