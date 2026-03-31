Televisa y TV Azteca transmitirán los partidos del Mundial ¡sin comerciales durante el juego!

Los aficionados de México tienen una razón de peso para celebrar. Se anunció de manera oficial que tanto Televisa como TV Azteca, las cadenas que poseen los derechos de transmisión para el próximo Mundial 2026, dejarán de emitir comerciales durante los 90 minutos de juego, cumpliendo un anhelo largamente expresado por la audiencia y una queja puntual durante el amistoso entre el Tri y Portugal, en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, el pasado 28 de marzo.

Esta decisión, que representa un cambio radical en el modelo de transmisiones deportivas en el país, ha sido impulsada por la estrategia de TelevisaUnivision. La compañía ha asegurado que su plataforma de streaming, así como sus transmisiones por televisión abierta, ofrecerán una experiencia de visualización sin la intromisión de anuncios.

El narrador de TUDN (parte de TelevisaUnivision), Andrés Vaca, fue uno de los que confirmó la medida, destacando que en los 104 partidos del Mundial no habrá cortes comerciales de ningún tipo mientras el balón esté en movimiento. La única excepción prevista será un gráfico publicitario durante la pausa de hidratación, si la hubiese, lo que garantiza la continuidad del juego.

Julián Quinones y Kevin de Bruyne, durante el México-Bélgica. Mexsport

La noticia cobra aún más relevancia con la confirmación del acuerdo de transmisión entre las dos televisoras. TV Azteca logró concretar una alianza con Televisa para transmitir un paquete de 32 encuentros, que incluyen todos los partidos clave de la Selección Mexicana.

Dado que la transmisión se realizará en simultáneo con Televisa —la cadena promotora del formato sin interrupciones— se espera que los juegos compartidos se adhieran a la misma norma libre de publicidad.

Esta medida promete transformar la manera en que millones de mexicanos consumirán la Copa del Mundo de este año, permitiendo a los espectadores disfrutar de cada jugada, contragolpe y momento de tensión sin la frustración de ser interrumpidos por un bloque comercial. El enfoque se centrará por completo en la acción de la cancha, prometiendo una de las mejores coberturas para los televidentes.