Del tanque de guerra al vagón del metro: la humilde y heroica despedida del boxeador Derek Chisora

El boxeo no siempre distingue entre el espectáculo y la pelea. Derek Chisora hizo de esa línea difusa su territorio durante más de una década. Hoy, a los 42 años, sube al ring por última vez para enfrentar a Deontay Wilder en el O2 de Londres, en la que será su pelea número 50 como profesional.

No llega en silencio. Nunca lo ha hecho.

El jueves, en la antesala del combate, Chisora volvió a sacudir el ambiente al aparecer en la conferencia de prensa montado sobre un tanque de guerra. La imagen recorrió redes sociales con la misma velocidad con la que generó incomodidad. En un contexto global marcado por conflictos en regiones como Palestina y Ucrania, la escena fue tan estridente como controversial.

No era la primera vez que Chisora recurría al exceso como lenguaje. Pero sí una de las más simbólicas. Un cierre coherente con el personaje que construyó. Del ruido al trayecto más humano

Horas antes de su despedida, el tono cambió. O al menos la forma.

Viaja como uno más de pueblo

Lejos del estruendo del tanque, Chisora eligió un camino más terrenal para llegar a la arena. Tomó el metro de Londres acompañado de su hija, caminando por los pasillos de la estación con el rostro cubierto por un pañuelo con la bandera británica.

“We are on our way. See you soon” (Estamos en camino, nos vemos pronto), escribió en redes sociales, junto a un video que lo muestra avanzando entre la gente, sin filtros ni escenografía.

Ese contraste resume su carrera. Caos y cercanía. Provocación y rutina. El mismo hombre que irrumpía en conferencias también podía perderse entre la multitud minutos antes de subir al ring. El origen de un personaje

El origen de un personaje

Mucho antes de que las redes sociales amplificaran cada gesto, Chisora ya entendía el valor de ser visto. No bastaba con pelear. Había que existir en el ruido.

La idea del pañuelo con la bandera británica no nació como símbolo patriótico, sino como estrategia. En un ecosistema saturado de promotores como Eddie Hearn, Frank Warren o Barry Hearn, abrirse espacio implicaba inventarse algo distinto.

Ese “truco”, como él mismo lo ha llamado, terminó por convertirse en identidad. El “chico malo” del boxeo británico. El que subía a mesas en ruedas de prensa, el que cruzaba límites antes de que sonara la campana, el que acumulaba sanciones con la misma naturalidad con la que acumulaba rounds.

No era solo marketing. Era una forma de competir en un deporte donde la atención también se disputa.

Dentro del campamento, en una tarde gris londinense, la escena es otra. Música a alto volumen, risas en los pasillos y Chisora empapado en sudor, activo, casi eléctrico. Como si el tiempo no pesara.

Pero pesa.

La pelea ante Wilder no sólo representa un desafío deportivo. Es el punto final de una trayectoria construida a base de resistencia. Chisora nunca fue el más técnico ni el más dominante de su generación, pero sí uno de los más persistentes.

Cincuenta combates después, su legado no se mide únicamente en victorias o derrotas. Se mide en presencia. En la capacidad de convertir cada aparición en un evento. Más allá del resultado

El resultado de esta noche quedará en las estadísticas. Pero la imagen que permanecerá es otra. La del boxeador que entendió el negocio antes que muchos, que hizo del exceso una herramienta y de la controversia un lenguaje.

En su última caminata hacia el ring, no hubo tanque. Hubo metro. Hubo una hija. Hubo un hombre que, por un momento, dejó de ser personaje.