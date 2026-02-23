Penales evitan liderato de goleo a Julián Quiñones: Así va la tabla en Arabia

Julián Quiñones se mantiene anotando en la Liga de Arabia Saudita y acecha el liderato de goleo al haber convertido sus primeros 22 tantos, colocándose por encima de Cristiano Ronaldo y estando únicamente por detrás del británico Ivan Toney, quien se encuentra en lo más alto debido a la cantidad de penales efectivos.

Luego de 23 partidos disputados, y con la jornada de mitad de semana en disputa, el delantero de la Selección Mexicana se encuentra a un tanto de convertirse en el líder de goleo en Arabia Saudita, sin embargo, la cantidad de penales anotados por Ivan Toney mantienen al británico en la cima.

Julipan Quiñones solamente ha anotado 1 gol de penal en la Liga de Arabia Saudita en esta temporada. X: @Alqadsiah

Pese a que Al Qadisiah ha convertido mayor cantidad de goles que Al Ahli en esta temporada, Julián Quiñones no es el cobrador oficial de penales de su equipo, cediéndole el balón al italiano Mateo Retegui, quien ha robado tres intentos al delantero del Tri desde el manchón, alejándolo de ser el mandamás.

Tabla de goleo en Arabia Saudita / Saudi Pro League

Con 11 partidos por disputarse en la temporada, Julián Quiñones se mantiene al acecho del primer sitio, sin embargo, Cristiano Ronaldo pisará el acelerador en busca de acercarse en la contienda y soñar con su gol 1,000 mismo que –en un escenario ideal- podría conseguir durante el Mundial 2026.

1. Ivan Toney - Al Ahli / 23 goles en total (8 de penal).

2. Julián Quiñones - Al Qasisiyah / 22 (1).

Julián Quiñones e Ivan Toney se encuentran por delante de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo de la Liga de Arabia Saudita. X: @Alqadsiah

3. Cristiano Ronaldo - Al Nassr / 20 (4).

4. Roger Martínez - Al Taawoun / 16 (4).

5. Josua King - Al Khaleej / 14 (0).

6. Joao Félix - Al Nassr / 13 (0).

7. Yannik Ferreira Carrasco - Al Shabab / 13 (7).

8. Georginio Wijnaldum - Al Ettifaq / 12 (2).

9. Mateo Retegui - Al Qadisiah / 12 (3).

10. Karim Benzema - Al Hilal / 11 (2).

